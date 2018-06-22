ЕС заинтересовался трудоустройством ЛОВЗ в Кыргызстане

Европейский Союз уделяет особое внимание правам людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила Представительства Европейского Союза в КР Шарлотт Адриэн.

Она отметила важность вовлеченности самих организаций, представляющих интересы лиц с инвалидностью, в достижение реализации права человека на труд: по принципу "Ничего для нас без нас".

"В этой связи он поблагодарил Центр политических исследований за организацию многостороннего диалога – в том числе с участием самих ЛОВЗ. Результатом такого обсуждения стал проект Дорожной карты "Интеграция лиц с инвалидностью на рынке труда КР". Также ЕС поддерживает реализацию Кыргызстаном международных конвенций и обсуждает с местными властями содействие Евросоюза инклюзии ЛОВЗ в образовании: как в школьном, так и профессионально-техническом", - отметил представитель ЕС.

В свою очередь министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова заявила, что в Кыргызстане прописанные в законодательстве гарантии реализации права на труд для лиц с инвалидностью почти не работают на практике: дискриминация наблюдается даже на уровне принятия решений – не учитываются интересы ЛОВЗ ни при обсуждении бюджета, ни при планировании инфраструктуры. Но есть хорошие новости: премьер-министр КР Мухамедкалый Абылгазиев заявил, что начнется анализ исполнения госорганами нормы о квотах для инвалидов, и первый на очереди – Аппарат правительства.

Уточняется, что помимо Адриэн в Кыргызстане находится экс-премьер-министр Норвегии, основатель и президент Центра прав человека и мира (Осло), член Мадридского клуба Кьель Магне Бондевик.

Он принял участие в конференции "Интеграция людей с инвалидностью на рынке труда: обмен опытом", которая состоялось в Бишкеке 20 июня 2018 г.

Само мероприятие прошло в рамках проекта INSPIRED+, финансируемого Европейским Союзом; его организовал Центр перспективных инициатив при поддержке Центра политических исследований и Мадридского клуба. В нем участвовали, помимо бывшего главы правительства Норвегии, министр труда и социального развития Кыргызстана Таалайгуль Исакунова, глава отдела по сотрудничеству Представительства Европейского Союза в КР Шарлотт Адриэн, организаторы, представители сообщества лиц с инвалидностью.

Справка: В Кыргызстане проживает 176 тысяч ЛОВЗ, по оценочным данным их больше. Ориентировочно, 40% из них – люди трудоспособного возраста. По различным оценкам от 80 до 85% людей с инвалидностью трудоспособного возраста не имеют работы и вытеснены с рынка труда.

ЛОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья.

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты и реабилитации.

Инвалидность – социально-юридический статус, устанавливаемый уполномоченным государственным органом в установленном законом порядке, предполагающий наличие у лица стойких физических, психических или умственных нарушений. В зависимости от степени расстройств устанавливают I, II и III группы инвалидности. Дети до 18 лет включаются в категорию "ребенок с ограниченными возможностями здоровья".