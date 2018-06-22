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Возбуждено уголовное дело на чиновников из Минобразования

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- Оксана Гут
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В отношении отдельных должностных лиц Департамента науки при Министерстве образования и науки КР по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребления должностным положением) и 308 (незаконное использование бюджетных средств) УК КР, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Так, установлено, что в период с 2015 года по май 2018 года ответственными лицами Департамента М.А. и Д.А., в нарушение требований действующего законодательства, без проведения соответствующих экспертиз, и несмотря на отрицательные заключения государственных экспертов, были утверждены научно-исследовательские работы, которые в последующем были профинансированы за счет средств республиканского бюджета.

В частности, в 2017 году без проведения соответствующей экспертизы руководством Департамента науки были незаконно включены в перечень для финансирования 13 научно-исследовательских работ, на которые в последующем выделены бюджетные средства в сумме 5 млн сомов.

Следует отметить, что определенная часть указанных работ не имеет окончательных результатов и существенно превышает допустимый уровень заимствования, т.е. является "плагиатом". Согласно заключению Высшей аттестационной комиссии, превышен допустимый уровень заимствования в более чем 30 научных отчетах, сумма финансирования по которым составила 18,5 млн сом.

В общей сложности по указанного рода проектам за три года было выделено более 17,5 млн сомов.

При этом занимались этими научно-исследовательскими работами сами сотрудники Департамента науки и их близкие родственники.

В связи с чем, в адрес Правительства от Генеральной прокуратуры внесено представление об устранении нарушений закона. А также о соответствии занимаемой должности руководства Департамента науки при Министерстве образования и науки КР.

URL: https://www.vb.kg/371661
Теги:
Генеральная прокуратура, Министерство образования, коррупция, уголовная ответственность
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Комментарии
Горожанин
22.06.2018, 17:37

Абдиманап Муратов - директор Департамента, он же в статусе зам.министра

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