ГПС КР: Скопления транспорта и людей на КПП "Достук-автодорожный" нет

В период с 17 июня 2018 года пункт пропуска в сутки пересекает свыше 18 000 человек и наблюдается тенденция к увеличению пассажиропотока. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Как отмечается, по поручению руководства страны на КПП "Достук - автодорожный" были увеличены численность личного состава и пропускная способность пункта пропуска.

"Также проведен комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для лиц, пересекающих государственную границу: увеличено количество кабин паспортного контроля. В настоящее время функционирует 21 кабина: 10 - на въезд в республику, 11 - на выезд – то есть 30 кабин. Ко всему этому, разграничено движение пассажиропотока: создан отдельный коридор для граждан, пересекающих границу с грузом, и тех, кто без груза. Пограничные наряды оснащены видеорегистраторами, фиксирующими обстановку в пункте пропуска. Во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечивается порядок на территории, прилегающей к КПП", - отметил ГПС.

Уточняется, что в целях противодействия коррупционным проявлениям на госгранице в пункте пропуска установлены видеокамеры, а также информационный щит, где указаны номера телефонов доверия и руководства ГПС КР.

"Очереди на КПП "Достук-автодорожный" фиксируются в дни оптовой торговли. Однако граждане без груза пересекают госграницу по отдельному коридору, практически без очереди. Заявления с предоставлением фактов о том, что пограничники связаны с посредниками, которые берут денежное вознаграждение за пересечение госграницы вне очереди, официально в пограничное ведомство не поступали. Государственная пограничная служба реагирует на любые жалобы, поступающие в адрес веб-приемной, по телефонам и даже публикуемые в социальных сетях", - подчеркнули в ведомстве.

Контроль над ситуацией на КПП "Достук-автодорожный" в течение последних трех месяцев осуществляет командование управления пограничного контроля, представители которого находятся в г.Оше и к которым может обратиться любой гражданин, пересекающий госграницу, пояснили в ГПС КР.

- КПП "Достук-автодорожный" функционирует в штатном режиме: в данное время скопление людей и транспортных средств не зафиксировано, - добавили в Погранслужбе.