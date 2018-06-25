"Клянемся не пить, не курить": Медики сдадут нормы ГТО

В минувшую субботу начались соревнования по 16 видам спорта в рамках VI Спартакиады среди работников госорганов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

От Минздрава на соревнованиях выступает команда из сорока человек.

Завершится спортивная неделя большим праздником, посвященным Дню медицинского работника КР под девизом "Медицинские работники за здоровый образ жизни!".

Так, мероприятия пройдут 29 июня на Главной спортивной арене имени Д. Омурзакова, а также на других площадках города Бишкек.

Впервые в свой профессиональный праздник медицинские работники отойдут от традиции справлять его, сидя в зале филармонии или театра, сказал статс-секретарь Минздрава КР Калысбек Шадыханов.

- Медики будут сдавать нормы ГТО по нескольким видам спорта. Пройдут состязания в отдельных женских и мужских командах по приседаниям, подтягиваниям, эстафета и общий забег. После будет концерт и награждение. На праздник приглашены партнеры по развитию и смежные министерства, - отметил он.

В свою очередь министр здравоохранения озвучил важную роль медицинских работников в агитации за здоровый образ жизни.

- Минздрав провозглашает курс на здоровый образ жизни, здоровое питание и жизнь без табака. Медики должны быть образцом правильного образа жизни. Если мы этого добьемся, народ пойдет за нами. Мы также должны высветить проблемы питания и поставить их на повестку дня в центре внимания, и мы поддерживаем инициативу некоторых депутатов объявить следующий год Годом здравоохранения, чтобы акцентировать больше внимания на всех наших болевых точках, - сообщил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев.