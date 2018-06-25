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В Кыргызстане официально запрещены лишь 86 новых психоактивных веществ

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- Оксана Гут
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Начальник организационно-аналитического управления службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР Айдар Шигаев рассказал о наркоситуации в стране и мире.

- Если раньше нашей головной болью были афганские наркотики, трафик опиатов афганского происхождения, то в настоящее время - синтетические наркотики, происхождение которых мы больше связываем с Юго-Восточной Азией и государствами тихоокеанского региона. Развитие новых технологий и химической промышленности в этих государствах обусловливает создание определенных веществ, которые соответственно не попадают к нам в готовом виде. Они пересылаются иногда по почте в виде отдельных компонентов. Затем в Казахстане, либо у нас в стране собираются умелыми наркодельцами в нелегальных химических лабораториях и дальше расфасовываются и распространяются по территории. Такой тенденции и явлению однозначно нельзя радоваться. Если трафик афганских опиатов в основном шел из Афганистана на основе наркотиков растительного происхождения и их вред и привыкание были поэтапным и постепенным, то синтетический наркотик имеет тенденцию привыкания с первого потребления. Это намного страшнее, потому что подросток, впервые испробовавший такое наркотическое вещество, которое у нас пока не под контролем, становится зависимым от этого вещества, - сообщил Айдар Шигаев.

С его слов, по статистике ежедневно изобретается порядка 30-40 новых наркотических веществ, и эти вещества пока еще не внесены в национальные списки.

- Получается, что система международного контроля за наркотиками пока не успевает уследить за развитием химической промышленности. Мы предпринимаем усилия, и на базе нашей службы создан специальный отдел по противодействию синтетических наркотиков и киберугрозе. Как правило, эти синтетические нарковещества и их компоненты, которые попадают к нам из Юго-Восточной Азии не распределяются и не продаются, как раньше, через дилеров. Сейчас используется новая модель бесконтактной закладки - через интернет, мобильные кошельки и т.п. Это происходит примерно так же, как мы оплачиваем услуги за свет или за газ. В определенной группе или наркосообществе лицо скрытно выдвигает рекламу в интернете, дальше находятся клиенты и после расчета через электронный кошелек эти дельцы указывают на место закладки, которая может быть в любом месте. В прошлом году у нас были факты задержания студентов, которые распространяли среди подростков синтетические дизайнерские наркотики. Официальная статистика вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотиков и склонения к употреблению отслеживается, но зависит от конкретного следователя, какую он выдвинет статью. Эти преступления, связанные с синтетическими наркотиками для нас являются сравнительно новым явлением, поэтому статистика только зарождается, - рассказал Сотрудник СБНОН.

О наркозависимых.

- Если взять официальную статистику, предоставленную Минздравом КР, то у нас идет тенденция к снижению. В 2011-2012 годах у нас был такой пиковый момент, когда у нас было зарегистрировано более 10 700 наркозависимых лиц, затем наблюдался постепенный спад до 9 900 регистраций случаев наркозависимости и далее - 8 853 и т.п. В настоящее время, по данным службы, у нас зарегистрировано 8 548 наркозависимых. То, что героиновых потребителей и потребителей метадона стало меньше, с одной стороны, радует, а с другой вызывает озабоченность, так как у нас идет трансформация в пользу синтетических наркотиков. В 2015 году мы говорили о 86 новых наименований психоактивных веществ (спайсов, новых синтетических наркотиков), которые попали под контроль и были внесены в национальные списки запрещенных веществ на территории КР, в постановление Правительства КР за №543. Это значит, что если кто-то их будет незаконно распространять или хранить при себе в определенных размерах соответственно может наступить уголовная или административная ответственность, - поделился информацией Шигаев.

В заключении, он подчеркнул, что принятие закона о наркопрофилактике необходимо ускорить. Поэтому, возможно, Государственный координационный совет по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров поднимет этот вопрос на очередном заседании.

Материал предоставлен пресс-консультантом Минздрава КР Еленой Баялиновой.

URL: https://www.vb.kg/371672
Теги:
Афганистан, Казахстан, наркотики, МВД
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