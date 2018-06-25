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Будете тонуть - спасать вас некому...

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- Оксана Гут
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Каждый пансионат в Кыргызстане должен быть обеспечен спасательными службами. Соответствующий документ был инициирован МЧС еще несколько лет назад. Согласно ему, на небольших пляжах должны нести службу не менее двух спасателей, на больших - не менее четырех. Кроме того, в законодательстве есть норма о безопасности на воде, прописывающая ответственность частных лиц, которым принадлежат различные водоемы: пруды, каналы, озера и пляжи пансионатов.

- В законе написано, кто хозяин, тот и отвечает. Частные лица обязаны защищать свой объект и находящихся на нем граждан. Все пансионаты на готовность к купальному сезону проверяют госслужбы, в том числе Госэкотехинспекция. Если в пансионате нет спасательной службы, то этим вопросом должна заняться так называемая комиссия гражданской защиты. МЧС же только готовит специалистов-спасателей. На сегодняшний день наш водолазный центр – единственный орган, который готовит таких работников. В преддверии купального сезона открываются курсы по повышению квалификации. Эта госуслуга платная. Есть недельные курсы, есть месячные. По окончании выдается сертификат, который признается в 55 странах мира. Сейчас специалисты нашего центра находятся в Иссык-Кульской и Нарынской областях, обратиться к ним за обучением может любой желающий, - сообщили "Вечерке" в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Однако прохождение данных курсов - дело добровольное. Поэтому безопасность отдыхающих на иссыккульских пляжах напрямую зависит от добропорядочности владельцев пансионатов.

- МЧС же не надзорный орган. Мы не проверяем наличие спасателей у частников. Их работа, график дежурств и прочее – это внутренний регламент пансионата, - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, на сегодня далеко не все пансионаты имеют спасательные службы. Результат такой халатности – трагическая гибель людей.

Только за последние сутки на Иссык-Куле утонули двое наших граждан.

16-летний житель села Тогуз-Булак на пляже Кекилик в селе Боконбаево в Тонском районе заплыл на глубину и не смог самостоятельно оттуда выбраться. Как сообщается, подростка пытался спасти его отец, но тщетно. Лишь позже прибывшие на место сотрудники спасательной службы МЧС по Иссык-Кульской области достали с 27-метровой глубины тело мальчика.

Второй случай произошел в пансионате "Лазурный берег" села Чок-Тал Иссык-Кульского района. Там, по данным МЧС, утонул 24-летний парень.

В разгар летнего сезона, МЧС предупреждает, купание в водоемах, не предназначенных для такого вида отдыха – чрезвычайно опасно. Если на пляжах Иссык-Куля спасательные службы и предусмотрены хоть на бумаге, то на каналах, прудах, используемых для ирригации, их вовсе нет и быть не может. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем спасаться от жары на данных водных объектах. Более того, не разрешайте делать это несовершеннолетним.

Трагедии на воде во время летних каникул, к сожалению, случаются и у соседей. В Казахстане в минувшее воскресенье произошел трагический случай. Как сообщают казахские СМИ, четверо детей от 9 до 12 лет утонули при купании в канале "Нура-Есиль" в районе поселка Пригородный около Астаны (Казахстан).

Их тела нашли только сегодня утром. Отмечается, что дети были оставлены без родительского контроля.

URL: https://www.vb.kg/371676
Теги:
Иссык-Кульская область, Казахстан, утопленник, безопасность, Кыргызстан
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