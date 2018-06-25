Выгодные депозиты – Мудараба от Исламского Финансового центра "Бакай Банка"

Исламский Финансовый центр ОАО "Бакай Банк" (ИФЦ) предлагает физическим и юридическим лицам наиболее полную линейку продуктов финансирования. В частности, ИФЦ предоставляет альтернативные финансовые услуги, основанные на принципах Шариата. К примеру, одним из самых функциональных и актуальных банковских продуктов центра является Мудараба. Разместив ваши денежные средства в ИФЦ, вы получите надежное хранение и ежемесячное начисление доли прибыли от инвестирования.

Мудараба - Инвестиционный депозит, при котором клиент, передает свои денежные средства в ИФЦ, для доверительного управления. ИФЦ в свою очередь инвестирует денежные средства в инвестиционные проекты, разрешенные Шариатом бизнес в целях получения прибыли и ее распределения между сторонами в соответствии с договором Мудараба.

Условия вклада:

• Выплата прибыли производится ежемесячно, либо в конце срока;

• Депозит открывается в сомах или долларах США;

• Минимальная сумма вклада: 5 000 сом или 100 долларов США;

• Сроки размещения: 1, 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяцев;

• Пополнения счета: не предусмотрено;

• Частичное изъятие денежных средств: не предусмотрено

Преимущество вклада:

• Надежное хранение денежных средств и инвестирование их в разрешенный Шариатом бизнес.

• Ежемесячное начисление доли прибыли

• Быстрое и бесплатное открытие расчетного счета.

• Депозит застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Законом о защите банковских вкладов (депозитов) №78 от 07 мая 2008 года.

Коэффициент распределения прибыли между Банком и Вкладчиком

Справка: