Выгодные депозиты – Мудараба от Исламского Финансового центра "Бакай Банка"

Исламский Финансовый центр ОАО "Бакай Банк" (ИФЦ) предлагает физическим и юридическим лицам наиболее полную линейку продуктов финансирования. В частности, ИФЦ предоставляет альтернативные финансовые услуги, основанные на принципах Шариата. К примеру, одним из самых функциональных и актуальных банковских продуктов центра является Мудараба. Разместив ваши денежные средства в ИФЦ, вы получите надежное хранение и ежемесячное начисление доли прибыли от инвестирования.
Мудараба - Инвестиционный депозит, при котором клиент, передает свои денежные средства в ИФЦ, для доверительного управления. ИФЦ в свою очередь инвестирует денежные средства в инвестиционные проекты, разрешенные Шариатом бизнес в целях получения прибыли и ее распределения между сторонами в соответствии с договором Мудараба.
Условия вклада:
• Выплата прибыли производится ежемесячно, либо в конце срока;
• Депозит открывается в сомах или долларах США;
• Минимальная сумма вклада: 5 000 сом или 100 долларов США;
• Сроки размещения: 1, 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяцев;
• Пополнения счета: не предусмотрено;
• Частичное изъятие денежных средств: не предусмотрено
Преимущество вклада:
• Надежное хранение денежных средств и инвестирование их в разрешенный Шариатом бизнес.
• Ежемесячное начисление доли прибыли
• Быстрое и бесплатное открытие расчетного счета.
• Депозит застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Законом о защите банковских вкладов (депозитов) №78 от 07 мая 2008 года.
Коэффициент распределения прибыли между Банком и Вкладчиком
Справка:
Исламский Финансовый Центр – первое и единственное исламское окно в Кыргызстане и в СНГ, созданное при ОАО "Бакай Банке" и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.
Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй 111а.
Колл–центр: +996(312)610061, Моб.: 6111
Сайт: www.ifcenter.kg
Email: office@ifcenter.kg