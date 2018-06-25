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Кыргызстан-Турция: Сотрудничество поднимется на качественно новый уровень

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 июня, поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турецкой Республики, а также с убедительной победой Партии справедливости и развития.

- Итоги выборов стали свидетельством большого доверия турецкого народа к осуществляемым Вами реформам и практическим делам. Глубоко верю, что Ваш опыт, дальновидность и в дальнейшем будут способствовать экономическому процветанию Турецкой Республики и повышению ее авторитета на международной арене. Убежден, что с Вашей победой многовековая дружба между народами Кыргызстана и Турции, а также стратегическое сотрудничество между нашими странами поднимутся на качественно новый уровень. С нетерпением ждем Вашего официального визита в Кыргызскую Республику в сентябре текущего года, а также участия в очередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, - отмечается в поздравительной телеграмме.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья и благополучия, а братскому турецкому народу - мира и процветания.

24 июня в Турции по инициативе Реджепа Тайипа Эрдогана прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Ранее, отметим, после попытки государственного переворота в 2016 году и мятежей, Эрдоган серьезно ограничил политические свободы в стране и, напротив, расширил путем референдума полномочия главы государства.

Сегодня, 25 июня, Высшая избирательная комиссия Турции заявила о победе действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Он по подсчетам 97,7% бюллетеней набрал большинство голосов избирателей.

После него - ближайший соперник, кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже с 30,7% голосов.

Одновременно с президентскими выборами проходят и парламентские. По предварительным данным, лидирует правящая Партия справедливости и развития, набравшая более 42% голосов.

Окончательные итоги выборов Высшая избирательная комиссия Турции объявит 29 июня.

Сам Реджеп Эрдоган уже выступил с благодарностью к избирателям за поддержку и всем гражданам за участие в выборах, как в стране, так и за рубежом, пишут турецкие СМИ.

- 90-процентная явка на выборы свидетельствует о высоком уровне демократии в Турции. Мы снова показали всему миру пример демократии. Народ, проголосовав за меня, сделал свой выбор относительно будущего Турции. Призываю оставить в прошлом обиды и споры, имевшие место во время предвыборных кампаний, - выступил перед журналистами Эрдоган.

Вновь избранный президент также поблагодарил мировых лидеров, которые уже поздравили его с победой на выборах.

URL: https://www.vb.kg/371679
Теги:
выборы, президент, Турция, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган, Сооронбай Жээнбеков
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