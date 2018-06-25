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Выпускные в Бишкеке прошли без эксцессов

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- Оксана Гут
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В столице правонарушений среди выпускников не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

- В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в городе, было задействовано около 600 сотрудников милиции. Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних и представителями отделов образования по городу Бишкек, совместно с руководителями общеобразовательных учреждений, была проведена беседа с родителями и выпускниками о недопустимости правонарушений, в общественных местах и дорогах, - отметили в ведомстве.

За истекшие двое суток, в столице прошли торжественные мероприятия в 96 общеобразовательных учреждениях. Аттестат зрелости получили более 5800 одиннадцатиклассников.

URL: https://www.vb.kg/371680
Теги:
ГУВД, уголовная ответственность, школа, Бишкек, выпускной вечер
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