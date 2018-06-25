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"Бишкектеплосеть" требует от пенсионера оплаты несуществующей задолженности

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- Оксана Гут
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В редакцию VB.KG обратился 80-летний Поритис Роберт Николаевич. По его словам, ОАО "Бишкектеплосеть" под угрозой отключения требует от него оплатить несуществующую задолженность.

- Дело в том, что в 2016 году мне поменяли счетчик. Прежний отключили из-за поломки. Я тогда вызывал техника, он приехал, составил акт о неисправности, но сам прибор учета остался у меня. С того времени мне периодически приходят две квитанции с разными показаниями за теплоснабжение. Первый квиток я оплачиваю, а второй - не могу, потому что он неверный - он с отключенного счетчика. Я уже пять раз вызывал техников с "Бишкектеплосети". Каждый раз они приезжают, оформляют, составляют акт о неисправности второго счетчика и уезжают. В мае у меня была Кожоналиева Е.Е., я ей снова объяснил, чтобы убрали неисправный счетчик, так как из-за него приходят две квитанции. Но вот недавно снова ситуация повторилась. Мне принесли два счета: на 344 сома и на 349 сомов. Первый я оплатил. Но меня включили в список должников и говорят, что скоро отключат. За что? Я же плачу. Я пенсионер, инвалид по зрению, куда мне обращаться? Кто мне поможет? – спрашивает бишкекчанин.

Убедительная просьба, ОАО "Бишкектеплосети" обратите внимание на данный случай.

URL: https://www.vb.kg/371681
Теги:
Бишкектеплосеть, Бишкек
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Комментарии
Чел
25.06.2018, 16:35

Бессовнстные. Лучше бы подумали как не накалывать абонентов считая еле теплую воду как кипяток.

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