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В Баткенской области задержан депутат почти с килограммом героина

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- Оксана Гут
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Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР (СБНОН) проведена специальная операция, направленная на выявление канала контрабанды особо крупных партий наркотических средств и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Так 24 июня в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по статье 247 УК КР, в городе Исфана Баткенской области сотрудниками СБНОН был задержан У.М., 1963 года рождения, который является действующим депутатом городского кенеша. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, задержанный депутат состоит на оперативном учете МВД по линии незаконного оборота наркотиков. В результате санкционированного обыска по месту проживания задержанного У.М., в помещении, где хранится уголь, обнаружено и изъято вещество со специфическим запахом уксусного ангидрида (по предварительным данным "героин") весом 960 граммов вместе с упаковкой.

Ранее сотрудниками СБНОН МВД КР были получены сведения о том, что депутат городского кенеша, намеревается осуществить сбыт особо крупной партии наркотиков.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы, в рамках возбужденного уголовного дела проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

URL: https://www.vb.kg/371684
Теги:
Баткенская область, задержание, наркотики, МВД
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