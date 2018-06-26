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В 1/8 финала ЧМ-2018 Россия сыграет с Испанией

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- ВБ
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Сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости.

Встреча третьего тура группы B, прошедшая в понедельник в Калининграде, завершилась со счетом 2:2. У марокканцев голы забили Халид Бутаиб (14-я минута) и Юссеф Эн-Несири (81). В составе испанцев отличился Иско (19) и Яго Аспас (90+1).

Сборная Марокко ранее лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Таким образом сборная Испании заняла первое место в группе и сыграет в 1/8 финала со сборной России. Встреча 1/8 финала пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Ну а пока в сети разгораются споры, как Россия могла проиграть Уругваю. Обвиняют и судей, которые, как кажется болельщикам, были к российской сборной несправедливы.

URL: https://www.vb.kg/371695
Теги:
Россия, футбол, Испания, Москва, ЧМ 2018
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