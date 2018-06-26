Кулматов останется в СИЗО ГКНБ до конца сентября

Срок содержания под стражей экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова продлен еще на 2 месяца.

Решение принял 25 июня судья Первомайского районного суда Бишкека Мирлан Термечиков .

Заседание проходило вновь в закрытом режиме. Ранее адвокат обвиняемого ходатайствовал о смягчении меры пресечения для Кулматова и об отводе судьи.

Напомним, Кубанычбек Кулматов проходит обвиняемым по уголовному делу, связанному с ТЭЦ Бишкека. По версии следствия, он, будучи мэром столицы, в 2014 году незаконно использовал 2 млн долларов грантовых средств, выделенных китайской компанией ТВЕА в рамках реализации проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека", на строительство двух школ. Кулматов якобы перенаправил средства из ведения правительства в ведение мэрии под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве "Калыс-Ордо". 25 мая на имущество бывшего градоначальника был наложен арест. 5 июня его задержали и поместили в СИЗО ГКНБ на время следствия до 28 июля.

А 14 июня ГКНБ КР возбуждено в отношении Кулматова второе уголовное дело, по признакам преступлений, предусмотренных ст.350 ч.2 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и ст.346 ч.1 "Незаконное пересечение государственной границы" УК КР.

Адвокат обвиняемого и сам Кубанычбек Кулматов заявляют, что у него не было и нет российского паспорта.