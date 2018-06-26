В Бишкеке открыли специализированную площадку для людей с ОВЗ

В столице с участием вице-мэра Бишкека Асель Куламбаевой состоялась церемония открытия специализированной воркаут площадки для людей с особыми нуждами. Об этом сообщили в муниципалитете.

"С целью создания условий для улучшения качества спортивной инфраструктуры города для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также возможности улучшения их физических данных установлена специализированная площадка в западной стороне республиканской библиотеки имени К. Баялинова. Оборудование адаптировано для людей с ОВЗ, планируется также дальнейшее обустройство площадки с установлением освещения и скамеек", - пояснили в мэрии столицы.

Уточняется, что организатором мероприятия выступили Агентство развития города Бишкек совместно с институтом развития молодежи и DVVInternational.