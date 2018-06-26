В Бишкеке современными светодиодами освещено еще 50 улиц

По информации МП "Бишкексвет", в столице продолжается работа по модернизации наружного освещения, как на городских улицах, так и в микрорайонах.

Современные светодиодные светильники уже установлены на 50 улицах, на остальных работа продолжается.

Согласно комплексной планово-производственной программе на 2018 год завершены работы по установке 2 тысячи 942 светодиодных светильников, на общей протяженности улиц в 111,4 км.

В частности, наружное освещение заменено по улицам: Дубосековская, Адырская, Набережная, Дзержинского, Сарычелекская, Койбагарова, Бакаева (бывш. Чапаева), Некрасова, Т. Фрунзе, Псковская/Поваринская, дорога в жилом массиве "Ак-Орго", Жайыл Баатыра, Чортекова, Рязанская, Славянская, Куликовская, Будённого, Салиевой и Айтиева, Рабочая, Осмонкула, Льва Толстого, Тыналиева, Школьная, Щербакова, Бельская, Ракетная, Андижанская, Усенбаева, Наманганская, Фрунзе, 5, 7, 10 микрорайон, микрорайон Кок-Жар, Аламедин 1, Сухэ Батора, Турусбекова, Васильева, Рыскулова, Ленская, Фатьянова, Панфилова, Д. Садырбаева (Баха).

Продолжаются работы по установке 622 светодиодных светильников в микрорайонах: № 3, 6,11,12, Асанбай, Восток 5, на улицах Тыныстанова, Курманалиева, Мамбетова, Орозбекова, Мичурина, Джамгерчинова, Малдыбаева, Иманалиева.