ЕАБР выделит кредит в 60 млн долларов на реконструкцию автодороги Бишкек-Ош

Евразийский Банк Развития профинансирует 4-ю фазу строительных работ по проекту реконструкции автодороги Бишкек-Ош (участок с.Маданият – г.Джалал-Абад), общей протяженностью 67 км.

Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов.

- Общая сумма кредита - 60 млн долларов США под 1 % годовых. Срок выплат - 20 лет, из них льготный период - 8 лет. Тендер по строительству дороги выиграла подрядная организация Azvirt из Азербайджана. Работы оценены в 51 млн 662 тысячи долларов США. Срок реализации проекта 36 месяцев, - информировал парламентариев Жамшитбек Калилов.

Соответствующий проект Закона КР "О ратификации Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о предоставлении инвестиционного кредита из средств Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества между Кыргызской Республики и Евразийским банком развития от 20 марта 2014 года" профильный комитет Жогорку Кенеша одобрил.

В ходе обсуждения соглашения депутаты также интересовались ходом строительных работ альтернативной дороги Север-Юг.

По данным министра транспорта и дорог КР, на 2 фазы проекта было выделено китайским "Эксимбанком" 700 млн долларов США. Строительные работы продолжаются.

Однако нардепы посчитали, что данную информацию стоит проверить. В связи с чем решением комитета была создана рабочая группа во главе с депутатом от фракции "Бир Бол" Кубанычбеком Жумалиевым.