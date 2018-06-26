На Иссык-Куле изъято 200 бутылок с "липовым" спиртным из Китая

Таможенная служба КР пресекла факт незаконного перемещения через границу Евразийского экономического союза товара из Поднебесной.

"На территории Иссык-Кульской области изъяты незадекларированные спиртные напитки без акцизных марок, производства Китайской Народной Республики в количестве более 200 бутылок на сумму 204 000 сом. По переданным материалам следственным управлением ГСБЭП при ПКР по Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 204 ч. 1 Уголовного кодекса КР", - пояснили в ведомстве.