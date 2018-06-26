27 июня Кыргызстан останется без Омбудсмена

"Данное решение хорошо обдуманное и непоспешное, кроме того оно принято без какого-либо давления со стороны". Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев сделал заявление по поводу сложения с себя полномочий.

- Уважаемые соотечественники! Сообщаю вам, что с 27 июня 2018 года я складываю с себя полномочия Омбудсмена Кыргызской Республики. В жизни каждого человека, тем более государственного служащего наступает момент, когда его знания и умения становятся более необходимыми и востребованными в других сферах деятельности, где он может принести большую пользу государству и обществу. Такой момент наступил и для меня, - отмечено в сообщение.

Кубат Оторбаев подчеркнул, что за прошедшие 2,5 года в сфере защиты прав и свобод человека была проделана огромная работа. В частности, разработана Стратегия развития Института Омбудсмена.

Были подготовлены 19 Специальных докладов, которые были посвящены различным сферам прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике. В них затронут широкий спектр социально-экономических и гражданско-политических прав граждан: право на доступ к чистой питьевой воде; защита прав ребенка; доступ к медицинским услугам и образованию; борьба против пыток и других жестоких обращений; права ЛОВЗ; а также предоставлена профессиональная и комплексная помощь мигрантам – вот предмет юридических и практических исследований и расследований наших Специальных докладов.

Институт Омбудсмена обратил внимание на проблемы беспризорных детей, оказывал посильную помощь матерям и уязвимым слоям населения, защищали права граждан, находящийся в закрытых учреждениях. Многим гражданам дана юридическая бесплатная помощь и практические советы. К нам обратились тысячи людей, которые не нашли законности и справедливости в системе правосудия, в органах прокуратуры и правоохранительной системе.

- Безусловно, чтобы права и свободы человека и гражданина были защищены в полной мере, должно быть улучшено качество деятельности государственных органов. Коррупция – источник попрания прав и свобод человека. Усилия Президента КР Сооронбая Шариповича Жээнбекова, направленные на борьбу с коррупцией, идут правильным путем. Его выступление в ходе заседания Совета безопасности, особенно его позиция по правосудию, достойны глубокого уважения, а его шаги – одобрения. К сожалению, без проведения кардинальных реформ в судебной системе, в органах прокуратуры и правоохранительных органах невозможно в полной мере защитить права и свободы человека, - написал в обращении Кубат Оторбаев.