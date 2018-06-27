Мужчина перебросил через забор колонии пакет с гашишем

В учреждении №1 ГСИН при ПКР, расположенном в с.Молдовановка Аламудунского района Чуйской области, примерно в 4:28 часов неизвестным лицом совершен переброс на территорию учреждения наркотического вещества. Об этом сообщает ведомство.

"На месте происшествия обнаружен полиэтиленовый пакет белого цвета, внутри которого находилось зеленное вещество со специфическим запахом. Экспертиза установила, что это смола каннабиса (гашиш) весом 23,68 грамм. По данному факту Следственным управлением (СУ) ГСИН возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.2 УК КР", - пояснили в ГСИН.

Позже правоохранительными органами и сотрудниками службы исполнения наказаний задержан ранее судимый А.Т.З., 1979 года рождения.

"Задержанному А.Т.М. предъявлено обвинение по ст. 247 УК КР. Свердловским районным судом города Бишкек, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключение под стражу с содержанием в СИЗО-1 г. Бишкек. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления других лиц, причастных к данному преступлению", - проинформировали в ГСИН.