Граждане пожаловались премьеру на медицину, налоги и финансовые проблемы

Мухаммедкалый Абылгазиев накануне провел личный прием граждан страны. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Аппарата правительства.

Как уточняется, граждане в основном просили решить вопросы по повышению эффективности сферы медицины, улучшению налоговой системы, а также рассмотреть возможность оказания материальной помощи и решения жилищных вопросов в связи с тяжелым финансовым положением.

"Основной целью правительственной программы "Единство, доверие, созидание" является улучшение благосостояния и условий жизнедеятельности граждан, в связи с чем государственными органами принимаются соответствующие меры в данном направлении. Все поднятые вопросы будут взяты на контроль и поручены соответствующим структурным подразделениям Аппарата правительства", - отметил Абылгазиев.

Напомним, ранее премьер-министр подписал распоряжение правительства КР, согласно которому был утвержден график личного приема граждан им и вице-премьер-министрами страны на 2 полугодие 2018 года.