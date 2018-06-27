Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

Граждане пожаловались премьеру на медицину, налоги и финансовые проблемы

192  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мухаммедкалый Абылгазиев накануне провел личный прием граждан страны. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Аппарата правительства.

Как уточняется, граждане в основном просили решить вопросы по повышению эффективности сферы медицины, улучшению налоговой системы, а также рассмотреть возможность оказания материальной помощи и решения жилищных вопросов в связи с тяжелым финансовым положением.

"Основной целью правительственной программы "Единство, доверие, созидание" является улучшение благосостояния и условий жизнедеятельности граждан, в связи с чем государственными органами принимаются соответствующие меры в данном направлении. Все поднятые вопросы будут взяты на контроль и поручены соответствующим структурным подразделениям Аппарата правительства", - отметил Абылгазиев.

Напомним, ранее премьер-министр подписал распоряжение правительства КР, согласно которому был утвержден график личного приема граждан им и вице-премьер-министрами страны на 2 полугодие 2018 года.

URL: https://www.vb.kg/371718
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Чел
27.06.2018, 10:10

Как об стенку горох.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  