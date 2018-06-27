Парламент и кабмин замерли в ожидании послания президента Жээнбекова

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев принял присягу перед депутатами парламента.

Как отметил спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, он не смог пройти процедуру вместе со всем составом правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева, так как находился в служебной командировке.

Ранее народные избранники приняли повестку дня. Вторым пунктом в нем значится послание президента Сооронбая Жээнбекова.

- в соответствии с Конституцией КР президент имеет право выступить с обращением в Жогорку Кенеше. Согласно регламенту парламента этот вопрос не обсуждается и не выносится на голосование, - сообщил спикер.

Стоит отметить, что в зале Жогорку Кенеша сегодня аншлаг. Зарегистрировано 104 депутата. Присутствуют также члены правительства, губернаторы областей, мэр Бишкека.