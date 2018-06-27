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Парламент и кабмин замерли в ожидании послания президента Жээнбекова

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- Оксана Гут
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Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев принял присягу перед депутатами парламента.

Как отметил спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, он не смог пройти процедуру вместе со всем составом правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева, так как находился в служебной командировке.

Ранее народные избранники приняли повестку дня. Вторым пунктом в нем значится послание президента Сооронбая Жээнбекова.

- в соответствии с Конституцией КР президент имеет право выступить с обращением в Жогорку Кенеше. Согласно регламенту парламента этот вопрос не обсуждается и не выносится на голосование, - сообщил спикер.

Стоит отметить, что в зале Жогорку Кенеша сегодня аншлаг. Зарегистрировано 104 депутата. Присутствуют также члены правительства, губернаторы областей, мэр Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/371719
Теги:
парламент, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Бакберген Муктарова
27.06.2018, 10:44
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Комментариев: 42

Акыркы алты жылда Кыргызстанда коррупция болуп корбогондой гулдоп кетти, эми гана атка минерлер бир долбоор баштаарда ойлонуп калышты, мурдагыдай беш эмес, он колун салбай

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Бакберген Муктарова
27.06.2018, 10:45
Карма: -4
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Плюсов: 21
Минусов: 25
Комментариев: 42

ЖЭЭНБЕКОВ Кыргызстанда коррупцияга каршы жасалма көрүш токтоп, чыныгы паракорлордун сары изине түшүү,алардыкамаккаалып,уурдаганакчаларынкустурууаракетичечкиндүү башталды. Буга президенттин бекем эрки, катуу талабы да чоң түрткү болууда. Маселен, Бишкек ТЭЦи боюнча козголгон кылмыш иши боюнча эле 11 эң жогорку эшалондо турган чиновниктер камакка алынса, бюджетке каражат төгүүдөн качкан бир катар ишканаларга да кылмыш иштери козголду. 

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Kenje Aibasev
27.06.2018, 10:49
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Комментариев: 5

Молодец!!! 

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