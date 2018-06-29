Оппозиционный депутат назвал выступление президента "многообещающим"

Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал "Вечерке" высказывание президента Сооронбая Жээнбекова о том, что "не будет допущена расправа над политическими оппонентами под видом антикоррупционной борьбы".

- Конечно, чтобы это было действительно так, необходима политическая воля самого президента и беспристрастность, независимость наших судов. Раз уж Сооронбай Жээнбеков заявил об этом в парламенте во всеуслышание, то он уже не сможет свернуть с этого курса. Он стал заложником своих слов. Такое многообещающее выступление… Теперь увидим, будет ли оно исполнено, - сказал депутат.

От редакции отметим, что сам Алмамбет Шыкмаматов Первомайским райсудом был признан виновным в совершении преступления по статье ст. 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР. И приговорен к штрафу в размере 5 миллионов сомов. Оппозиционный депутат не раз заявлял, что вину не признает, а дело в отношении него носит политический характер. То же самое - что это политические гонения - Шыкмаматов говорит о прежнем лидере фракции Омурбеке Текебеве. Он, напомним, осужден по статье 303 "Коррупция" УК КР.