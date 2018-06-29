Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

Оппозиционный депутат назвал выступление президента "многообещающим"

300  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал "Вечерке" высказывание президента Сооронбая Жээнбекова о том, что "не будет допущена расправа над политическими оппонентами под видом антикоррупционной борьбы".

- Конечно, чтобы это было действительно так, необходима политическая воля самого президента и беспристрастность, независимость наших судов. Раз уж Сооронбай Жээнбеков заявил об этом в парламенте во всеуслышание, то он уже не сможет свернуть с этого курса. Он стал заложником своих слов. Такое многообещающее выступление… Теперь увидим, будет ли оно исполнено, - сказал депутат.

От редакции отметим, что сам Алмамбет Шыкмаматов Первомайским райсудом был признан виновным в совершении преступления по статье ст. 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР. И приговорен к штрафу в размере 5 миллионов сомов. Оппозиционный депутат не раз заявлял, что вину не признает, а дело в отношении него носит политический характер. То же самое - что это политические гонения - Шыкмаматов говорит о прежнем лидере фракции Омурбеке Текебеве. Он, напомним, осужден по статье 303 "Коррупция" УК КР.

URL: https://www.vb.kg/371731
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Кубанычбек Кулматов, Омурбек Текебаев, Осмонбек Артыкбаев, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, коррупция, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Теке
29.06.2018, 09:43

Место альмамбета в тюрьме а он зубы заговаривает.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  