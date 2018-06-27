В Кыргызстане граждан Швейцарии задержали за нарушение пограничного режима

26 июня 2018 г. в местности Озерное Чуйской области пограничники управления ГПС КР по Чуйской области задержали трех граждан Швейцарии и одного гражданина Кыргызстана за нарушение режима государственной границы. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает.

Иностранные граждане нарушили постановление Правительства КР от 4 апреля 2016 года № 172 "Об утверждении правил пограничного режима и режима пограничной полосы Кыргызской Республики".

В соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности, граждане Швейцарии были оштрафованы.

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики напоминает, что согласно правилам въезда (прохода) на приграничную территорию, где установлен пограничный режим, въезд (проход) граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан, лиц без гражданства и транспортных средств на приграничную территорию, проведение работ и мероприятий гражданами и организациями вне зависимости от организационно-правовой формы собственности на территории, где установлен пограничный режим, осуществляется по действительным документам, удостоверяющим личность, и по разрешению ГРС КР, а также с уведомлением ГПС КР.

Граждане, въезжающие (проходящие) на приграничную территорию, где установлен пограничный режим, и находящиеся на ней, обязаны предъявлять действительные документы, удостоверяющие личность, и другие разрешительные документы на право пребывания на приграничной территории по требованию военнослужащих и служащих ГПС, ГКНБ и МВД КР.

Для получения разрешения граждане и организации должны обратиться в ГРС КР или его территориальные подразделения по соответствующей форме.

После получения разрешения на въезд на приграничную территорию граждане и организации, в зависимости от места их нахождения, обязаны представить в ГПС КР или в управление по области (пограничный отряд, отдел пограничной службы, пограничная застава) разрешительные документы и их копии, с указанием сведений о цели въезда, участниках, времени производства работ или мероприятий, используемых транспортных и иных технических средствах.

Напоминаем, что граждане, нарушившие правила въезда (прохода), пребывания на приграничной территории, где установлен пограничный режим, у которых прекращено действие разрешения, обязаны покинуть пределы приграничной территории в установленные сроки и выплатить административный штраф.