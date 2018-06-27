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Задержан мужчина, пытавший малолетних дочерей своей супруги

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- Виктория Григоренко
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Отчим, подозреваемый в избиении и пытках двух несовершеннолетних сестер-близняшек в Сокулукском районе задержан и водворен в ИВС. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, накануне в милицию поступило сообщение от органов соцзащиты по факту жестокого обращения и издевательства над детьми.

"Выяснилось, что 35-летний гражданин Ш.А. в состоянии алкогольного опьянения систематически избивал двух девочек-сестер 2008 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК КР "Истязание". Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Следствие продолжается", - проинформировали в ГУВД.

В больнице, куда были доставлены пострадавшие сообщили, на данный момент их состояние удовлетворительное.

URL: https://www.vb.kg/371739
Теги:
ГУВД, избиение, Чуйская область
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