Задержан мужчина, пытавший малолетних дочерей своей супруги

Отчим, подозреваемый в избиении и пытках двух несовершеннолетних сестер-близняшек в Сокулукском районе задержан и водворен в ИВС. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, накануне в милицию поступило сообщение от органов соцзащиты по факту жестокого обращения и издевательства над детьми.

"Выяснилось, что 35-летний гражданин Ш.А. в состоянии алкогольного опьянения систематически избивал двух девочек-сестер 2008 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК КР "Истязание". Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Следствие продолжается", - проинформировали в ГУВД.

В больнице, куда были доставлены пострадавшие сообщили, на данный момент их состояние удовлетворительное.