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Будет ли наказан сын экс-замминистра МВД, насмерть сбивший девушку?

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- Оксана Гут
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Судебное заседание по делу Нурбека Нурбаева, в пьяном состоянии сбившего на смерть 18-летнюю Асель в Бишкеке, отложили по неизвестным причинам.

27 июня в Первомайском районном суде состоялось первое судебное заседание по делу смертельного ДТП в отношении Нурбека Нурбаева - сына экс-замминистра МВД.

Как сообщили "Вечерке" в пресс-службе Верховного суда, были заслушаны все стороны.

Представители потерпевшей стороны также присутствовали на заседании. Суд, выслушав участников процесса, постановил отложить дело. По каким именно причинам, не уточняется. Возможно, из-за нехватки времени, - отметили в Верховном суде.

Следующее заседание назначено на 12 июля на 9.00. Если не возникнет никаких новых обстоятельств по делу, то именно в этот день суд вынесет свой приговор.

Отметим, что в отношении обвиняемого Нурбека Нурбаева ранее, 8 мая, была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Законный представитель погибшей в ДТП девушки от обвинений отказался. Однако, согласно законодательству, дело "по примирению сторон" не может быть закрыто.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля напротив кинотеатра "Россия" была насмерть сбита 18-летняя девушка. За рулем автомашины Toyota Camry 50 с госномером 01015 KG находился пьяный водитель - Нурбек Нурбаев. Позже стало известно, что он ранее работал в органах внутренних дел. А также является сыном бывшего заместителя главы МВД КР Нурбая Касымбаева.

URL: https://www.vb.kg/371748
Теги:
Верховный суд, ДТП, Первомайский район, погибшие, уголовная ответственность, Бишкек, МВД
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Комментарии
Читатель
28.06.2018, 13:20

Там говорят вроде все развели. Кому нужно было оплатили. Бесполезный суд. Нет в стране порядка. Если только не вмешаются депутаты парламента или Президент спустят на тормозах. Этомкде понятно.

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Гражданин
28.06.2018, 15:17

Читатель

Там говорят вроде все развели. Кому нужно было оплатили. Бесполезный суд. Нет в стране порядка. Если только не вмешаются депутаты парламента или Президент спустят на тормозах. Этомкде понятно.

Вот так всякого рода дебилы избегают наказания, в будушем они будут сидеть на должностях и вершить судьбы простых смертных и после всего этого мы говорим о том почему мы в заднице

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