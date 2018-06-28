Будет ли наказан сын экс-замминистра МВД, насмерть сбивший девушку?

Судебное заседание по делу Нурбека Нурбаева, в пьяном состоянии сбившего на смерть 18-летнюю Асель в Бишкеке, отложили по неизвестным причинам.

27 июня в Первомайском районном суде состоялось первое судебное заседание по делу смертельного ДТП в отношении Нурбека Нурбаева - сына экс-замминистра МВД.

Как сообщили "Вечерке" в пресс-службе Верховного суда, были заслушаны все стороны.

Представители потерпевшей стороны также присутствовали на заседании. Суд, выслушав участников процесса, постановил отложить дело. По каким именно причинам, не уточняется. Возможно, из-за нехватки времени, - отметили в Верховном суде.

Следующее заседание назначено на 12 июля на 9.00. Если не возникнет никаких новых обстоятельств по делу, то именно в этот день суд вынесет свой приговор.

Отметим, что в отношении обвиняемого Нурбека Нурбаева ранее, 8 мая, была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Законный представитель погибшей в ДТП девушки от обвинений отказался. Однако, согласно законодательству, дело "по примирению сторон" не может быть закрыто.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля напротив кинотеатра "Россия" была насмерть сбита 18-летняя девушка. За рулем автомашины Toyota Camry 50 с госномером 01015 KG находился пьяный водитель - Нурбек Нурбаев. Позже стало известно, что он ранее работал в органах внутренних дел. А также является сыном бывшего заместителя главы МВД КР Нурбая Касымбаева.