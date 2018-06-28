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Парламент принял норму о запрете ввоза "грязных" топлива и ГСМ

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- Оксана Гут
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Жогорку Кенеш во II чтении принял норму, которая запрещает ввоз, производство и использование топлива, не соответствующих требованиям технических регламентов, сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

Поправка в Закон КР "Об охране атмосферного воздуха" принята в редакции "Запрещается ввоз, производство и использование топлива и горюче-смазочных материалов, не соответствующих требованиям технических регламентов, применение которых приводит к повышению установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".

Технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (013/2011) на территории КР вступает в силу с 12 августа 2019 года.

В соответствии с переходными положениями производитель топлива в Кыргызстане либо его импортер на территорию КР вправе получать до 12 августа 2019 года документы об оценке соответствия их продукции обязательным требованиям национального законодательства и реализовывать свою продукцию на территории КР по этим документам до 12 августа 2021 года.

При этом отмечаем, что с 12 августа 2019 года действуют нормы национального законодательства.

URL: https://www.vb.kg/371755
Теги:
Таможенный союз, экология, ЕАЭС, Кыргызстан
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