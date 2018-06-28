Штормовое предупреждение! Бишкек и Ош - исключение

Штормовое предупреждение!

В период с 28 июня по 1 июля в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в селеопасных районах республики возможны селевые явления, сообщает пресс-служба МЧС.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 29-30 июня и 1-3 июля

29 июня ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

30 июня и 1 июля ночью без осадков. 1 июля днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

2 июля ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

3 июля в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской областей с порывами до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 4-5 июля

4 июля ночью в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков, 4 июля днем и 5 июля без осадков. Повышение температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 29-30 июня и 1 июля

29-30 июня и 1 июля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош 29-30 июня и 1 июля

29-30 июня и 1 июля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.