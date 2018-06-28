В Оше обсуждают план реконструкции одной из древнейших улиц

В Оше прошла презентация проекта реконструкции одной из древнейших улиц города - улицы Мастеров (бывшая улица Алебастрова).

В историко-этнографическом музее Сулайман-Тоо состоялась презентация проекта концепции регенерации одной из самых старых улиц Оша – улицы Ремесленников. Основной акцент в данной концепции сделан на привлечение туристов к старинным многовековым объектам вокруг Сулайман-Тоо, вошедшего в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С презентацией проекта концепции выступил профессор, директор научно-исследовательского проектного института "Кыргызреставрация" Джумамедель Иманкулов, который отметил, что данная регенерация является необходимым процессом, а идея ее создания существовала еще в советское время.

В презентации приняли участие вице-мэр Оша Шакир Зулимов, руководители городских организаций, учреждений и ведомств, а также работники профильных предприятий, работающих в сфере градостроительства и культуры.

В своем выступлении профессор Д.Иманкулов отметил, что реализация данного проекта является требованием ЮНЕСКО к объектам всемирного культурного наследия.

"Проектом предусмотрены работы по благоустройству улицы Ремесленников, где запланировано провести реконструкцию брусчатки, ирригационного канала, протекающего вдоль улицы, а также основные условия будут направлены на благоустройство и реконструкцию домов, расположенных здесь. Внутри они будут полностью благоустроены, а снаружи должны иметь облик древнего города. Туристам это будет интересно и нашей задачей является создать условия и инфраструктуру для привлечения туристов", - сказал Д.Иманкулов.

В свою очередь Шакир Зулимов отметил, что органы местной власти готовы приступить к подготовке работ по реализации проекта данной концепции.