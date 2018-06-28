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Всех подсудимых по делу Каната Исаева отпустили. Кроме самого Исаева

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- Оксана Гут
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В Бишкекском городском суде прошло заседание по делу экс-мэра Токмока Каната Исаева. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Отмечено, что процесс длился несколько часов. После ряда ходатайств со стороны защиты, судебная коллегия постановила в отношении семерых подсудимых дело прекратить за истечением срока давности. Из-под стражи в зале суда освободить всех, кроме Каната Исаева.

Это стало возможным благодаря тому, что судьи переквалифицировали статью 303 УК КР, по которой было возбуждено уголовное дело на статью 304 УК КР.

- Данное уголовное дело в отношении Каната Исаева тоже прекращено. Но его не отпустили из зала суда, так как он проходит фигурантом и по другому уголовному делу, - отметили в Верховном суде.

Напомним, Канат Исаев обвиняется в том, что, будучи мэром Токмока, в сговоре с другими должностными лицами и представителями бизнеса незаконно реализовал земельный участок площадью 500 кв.м, на котором находилось здание государственной библиотеки.

Первомайским райсудом он был осужден на 12 лет в колонии усиленного режима. После применения амнистии ему частично сократили срок.

Скамью подсудимых с Канатом Исаевым разделили экс-вице-мэр Токмока Болот Имамадиев, бывший начальник Управления муниципальной собственности мэрии Токмока Мирлан Эсенбеков, сотрудник мэрии Алмаз Сейталиев, владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, акционер частной компании Любовь Чудинова и директор ЗАО "Торговый центр "Токмок" Каныбек Аблабеков.

Болот Имамадиев и Мирлан Эсенбеков были осуждены на 8 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Срок применив амнистию им сократили на одну треть.

В отношении Алмаза Сейталиева, Каныбека Аблабекова, Любови Чудиновой и Бактыбека Асыгалиева дело за истечением срока давности было прекращено.

URL: https://www.vb.kg/371764
Теги:
Верховный суд, Токмак, уголовная ответственность, Бишкек, Канат Исаев
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