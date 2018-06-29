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Таджикские и узбекские мигранты устроили массовую драку в Питере

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- Виктория Григоренко
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Массовая драка таджикских и узбекских рабочих вспыхнула на строительной площадке на севере Петербурга. Об этом сообщает российский сайт Фонтанка.ру.

Рабочие кидали друг в друга камнями, в бою использовали палки. Обеспокоенные поднимающимся по соседству бунтом местные жители позвонили в полицию.

"Позже в Елизаветинскую больницу с места боя доставили в тяжёлом состоянии 18-летнего уроженца Таджикистана. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, туловища и конечностей. К медикам, как говорят, попал и его старший коллега из Узбекистана, 37-летний рабочий, он отделался травмой колена и разбитым ухом, его состояние удовлетворительное", - отмечает издание.

В компании "Главстрой-СПб", на стройке которой и произошла массовая потасовка, информацию о пострадавших не подтвердили.

"На территории строительной площадки на Парнасе произошел конфликт на бытовой почве между несколькими рабочими подрядных организаций. Для его оперативного пресечения сотрудниками нашей компании были вызваны органы правопорядка, ситуация была быстро улажена. Пострадавших нет", - прокомментировала директор по связям с общественностью "Главстрой-СПб" Анна Отрощенко в интервью российскому СМИ.

Уточняется, что вечером в отделы полиции отправились 30 участников побоища, из них 26 граждане Узбекистана, двое - Таджикистана и один Азербайджана. На 19 человек составлены протоколы по 18.8, ч. 3, КоАП РФ (нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания). В действиях ещё 11 человек полиция увидела мелкое хулиганство (20.1, ч. 1, КоАП РФ).

URL: https://www.vb.kg/371773
Теги:
Россия, Таджикистан, трудовая миграция, Узбекистан, драка
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