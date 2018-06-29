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Милиция предупреждает: купаться в водных каналах опасно для жизни!

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- Оксана Гут
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В УВД города Ош проводятся профилактические работы по недопущению купания в водных каналах. Об этом "Вечерке" сообщили в ведомстве.

- Мы выпускаем брошюры, размещаем видеоролики, обходим каналы, через рупор объявляем об опасности. Разговариваем с детьми и их родителями, что не только купаться в них нельзя, но и находится в непосредственной близости. Мы призываем квартальные комитеты, местные органы власти присоединиться к профилактическим работам, - отметили в УВД Оша.

В ведомстве подчеркнули, что с начала купального сезона уже зарегистрировано три факта ЧС на каналах. Погибли дети двух, шести и семи лет.

Последний, по данным МЧС 28 июня упал в канал "Восток", который находится в микрорайоне "Амир-Тимур". Как уточняют в УВД Оша, поисково-спасательные работы дали результаты только сегодня утром.

Мальчика нашли в 10 км от места падения мертвым.

URL: https://www.vb.kg/371779
Теги:
дети, несчастный случай, Ош, погибшие
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