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Всего восемь. Премьер назвал стратегические отрасли экономики

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- Виктория Григоренко
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В рамках развития стратегических отраслей экономики основная работа будет вестись по следующим направлениям: агропромышленный комплекс, легкая промышленность, туризм, строительство, транспортно-дорожный сектор, промышленность, энергетика и горная добыча. Об этом на семинаре "От Целей развития тысячелетия к Целям устойчивого развития: поддержание всеобъемлющего и устойчивого роста в Кыргызстане" заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава кабмина отметил, что планируется запуск системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук".

"Внедрение системы электронных платежей в пользу бюджета, идентификация и аутентификация граждан, создание национальной системы кибербезопасности, а также создание государственных центров обработки данных и соединяющие их каналы связи", - подчеркнул Абылгазиев.

В рамках Года развития регионов планируется реализация программ развития 20 городов-точек роста с имеющейся инфраструктурой, которые вовлекут в экономическую деятельность прилегающие территории с использованием местных производственных мощностей, уточнил премьер.

"В ближайшее время намечается запуск 2 городов - точек роста. Запланирован также запуск туристического кластера в Иссык-Кульской области, швейного кластера в г.Бишкек и Чуйской области и сельскохозяйственного кластера в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской и Таласской областях", - сказал он.

Премьер-министр добавил, что максимальное внимание будет направлено на предупреждение и решение экологических проблем, сохранение местной уникальной природы и биоразнообразия.

"Мы осознаем ответственность за сохранение экологии перед будущими поколениями. В связи с этим долгосрочными стратегическими приоритетами для республики являются развитие "зеленой экономики", максимальное ресурсо- и энергосбережение, использование альтернативных и возобновляемых источников энергии, вклад страны в международные усилия по предупреждению последствий глобального потепления. Мы проводили и будем проводить работу по предупреждению и снижению влияния экологических катастроф, максимальной защите населения от природных и техногенных катаклизмов", - заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

URL: https://www.vb.kg/371792
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, промышленность, Кыргызстан, экономика
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