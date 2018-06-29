Девочки, избитые отчимом, нуждаются в защите от матери

Накануне сотрудник представительства Омбудсмена КР по Чуйской области посетил двух девочек, избитых своим отчимом в Сокулукском районе. В настоящее время 10-летние близняшки получают лечение в отделении детской терапии Сокулукской территориальной больницы. По словам лечащего врача их состояние стабильное, но еще предстоит обследование у невропатолога.

Возможно, у них были травмы головы.

В представительстве Омбудсмена считают, что мать уговаривает дочерей, на которых живого места нет, отрицать факты избиения отчимом.

- В ходе беседы с девочками они частично отрицали то, что избиты отчимом. При этом утверждали, что упали с крыши дома, с деревьев. Также проведена беседа с матерью потерпевших девочек. 43 летняя женщина всячески пытается выгораживать своего 33-летнего гражданского мужа. Мы считаем, что сестрам необходима психологическая помощь и поддержка, так как возможно давление со стороны матери. Одна из девочек сильно напугана и держится за маму, при этом повторяя "Я маму люблю". В целях защиты девочек от посторонних глаз Отдел защиты семьи и детей оставил социального работника в качестве дежурного у палаты, - сообщили правозащитники.

Представительством Омбудсмена КР по Чуйской области данное дело взято под контроль. Правозащитники будут мониторить и судебный процесс по возбужденному уголовному делу.

По словам заведующей ОЗСД, семья не состоит на учете как неблагополучная. Они получают из соцфонда пенсию в сумме 5700 сомов в связи с потерей кормильца (родной отец девочек скончался в связи с болезнью). Также одна из близняшек получает пособие в сумме 3000 сомов из МТСР, так как является инвалидом, она страдает эпилепсией. В связи с чем девочка переведена на домашнее обучение. Вторая из сестер учится в 4 классе местной школы. Мать и отчим девочек работают на овощемойке в Московском районе.

Отмечается, что 26 июня одна из девочек убежала из дома, а вторая пошла искать ее. Их мать в это время готовила кушать на кухне. Когда обе сестры вернулись - получили от отчима наказание в виде ударов электропроводом и шнуром. У близняшки, которая страдает эпилепсией, пошла носом кровь. Отчим прекратил избиение только из-за того, что мать девочек стучалась в закрытую дверь.

По версии следствия, 35-летний гражданин Ш.А. в состоянии алкогольного опьянения систематически избивал двух девочек-сестер 2008 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК КР "Истязание". Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Следствие продолжается.

В больнице пострадавших навещают представители Отдела защиты семьи и детей Сокулукского района, инспектор по делам несовершеннолетних, следователь Сокулукского РУВД и теперь представители института Омбудсмена КР.

Однако пока никто из уполномоченных органов не поднял вопрос о том, чтобы лишить мать избитых и напуганных девочек родительских прав. Очевидно, что женщина на стороне своего сожителя и не в состоянии обеспечить несовершеннолетним дочерям защиту от него. Более того, она, напротив, оказывает на них психологическое давление, пытаясь выгородить сожителя-садиста ценой здоровья собственных детей.