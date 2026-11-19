Всё чаще на просторах интернета появляются видеообращения и буквально крики о помощи от жителей Бишкека, которые жалуются на опасность электросамокатов, скутеров и скоростных велосипедов.

Горожане признаются, что даже обычная прогулка по тротуару становится испытанием: приходится постоянно оглядываться по сторонам и опасаться, что на высокой скорости мимо пронесётся очередной любитель быстрой езды.

Особую тревогу вызывает то, что происшествия с участием такого транспорта происходят не только на проезжей части, но и непосредственно на тротуарах, где пешеходы должны чувствовать себя в безопасности. Столкновения приводят к серьёзным травмам и увечьям, а порой оборачиваются трагическими последствиями. И с каждым новым видео в социальных сетях становится очевиднее: проблема требует не очередного обсуждения, а конкретных решений.

На прошлом заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова вновь подняла этот острый вопрос, призвав городские власти принять меры по регулированию движения средств индивидуальной мобильности. Корреспондент VB.kg решила поинтересоваться у парламентария, последовала ли после её выступления реакция со стороны мэрии, какие инструменты для наведения порядка уже предусмотрены действующим законодательством и почему, несмотря на растущее недовольство горожан, проблема до сих пор остаётся нерешённой.

- На прошлом заседании Вы поднимали тему опасности электросамокатов, скутеров и мопедов и необходимости урегулирования этого вопроса. Была ли какая-то обратная связь со стороны мэрии?

- Со стороны мэрии и городских служб пока обратной связи нет. Однако есть ответ Министерства внутренних дел. В нём чётко говорится, что вопросы организации дорожного движения, содержания дорог и пешеходных зон, а также установки технических средств регулирования дорожного движения относятся к компетенции государственных органов и органов местного самоуправления. Поэтому обеспечение безопасности дорожного движения требует согласованных действий всех уполномоченных органов в пределах их компетенции.

Порой я удивляюсь и не понимаю пассивности наших коллег из городского кенеша. Они всё ещё думают, когда принимать и вводить какие-либо ограничения. А между тем количество пострадавших и жертв растёт изо дня в день.

Именно поэтому я употребила слово "сводка". Не просто сведения или информация, а именно сводка. Конечно, не хотелось бы, чтобы это напоминало "военные сводки". Но фактически получается, что в мирное время люди гибнут не только в результате ДТП, но и из-за того, что электросамокаты, скутеры и другие мобильные устройства сбивают их буквально на ровном месте - на пешеходных переходах и тротуарах. Это действительно небезопасно.

И это не только моё мнение. Многие горожане и гости столицы хотели бы спокойно прогуливаться по вечерам в парках и аллеях и не опасаться велосипедистов, скутеров и самокатчиков.

Особенно опасны бесшумные скутеры. Человек порой даже не слышит приближающийся транспорт и замечает его лишь в тот момент, когда он, словно стрела, пролетает совсем рядом. То же самое касается скоростных велосипедов, у которых зачастую нет никаких ограничений скорости.

Технический прогресс ушёл далеко вперёд. Раньше, когда ехал мотоциклист, мы слышали звук двигателя, могли заранее заметить транспорт и отойти в сторону. Сейчас всё стало практически бесшумным. И именно сочетание бесшумности и высокой скорости создаёт дополнительную опасность.

- Вы говорили о необходимости использовать действующее законодательство. Какие именно нормы позволяют городским властям регулировать движение такого транспорта?

- Дело в том, что существует Закон Кыргызской Республики о дорожном движении, о котором почему-то все забыли. Я специально подняла этот документ. Он не отменён и продолжает действовать. В нём чётко предусмотрено, кто имеет право вводить ограничения. Почему бы не воспользоваться законом, который уже предоставляет такие полномочия государственным органам и местным органам самоуправления? Вопрос именно в этом.

- Что конкретно предусматривает этот закон?

-Например, статья 6 определяет полномочия исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Координация деятельности государственных органов в этой области возложена на Кабинет министров.

При этом местные государственные администрации и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в пределах своей компетенции. Это прямо предусмотрено частью третьей статьи 6.

О чём это говорит? О том, что у депутатов городского кенеша есть правовые основания для принятия соответствующих решений. Можно и нужно ссылаться на действующий закон.

- Какие ещё требования предусмотрены законодательством для обеспечения безопасности дорожного движения?

- Закон устанавливает основные требования, в том числе к проектированию, строительству и содержанию дорог, а также определяет порядок организации дорожного движения. Государство устанавливает правила, по которым должен двигаться транспорт.

Порой не нужно вводить какие-то дополнительные полномочия - они уже существуют.

Кроме того, статья 13 этого же Закона предусматривает возможность ограничения или прекращения движения на дорогах. Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения может осуществляться уполномоченными должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления в пределах их компетенции.

То есть органы местного самоуправления прямо упоминаются в законе.

У Бишкека особый статус. Есть Закон о статусе столицы, а в Конституции закреплено, что столицей государства является город Бишкек. У нас есть и депутаты городского кенеша. Мне бы хотелось, чтобы они не просто обсуждали эту проблему, а принимали конкретные решения.

Мы всё время только обсуждаем, мониторим, анализируем. Но почему не принимаем решения? Чего мы боимся? Вводить ограничения для скутеров, велосипедов, электросамокатов, которые свободно передвигаются по пешеходным тротуарам? Кого мы боимся?

Ведь речь идёт о частной собственности. Сейчас некоторые коллеги предлагают установить возрастное ограничение для пользователей самокатов - не младше 18 лет. Хорошо, допустим, такое ограничение введут. Но ведь вопрос не только в возрасте. Есть молодежь, студенты, которые не имеют необходимых навыков управления таким транспортом. Как будут контролировать соблюдение ограничений?

Я считаю, что необходимо последовательно применять нормы действующего законодательства. Та же статья 14 устанавливает основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при изготовлении и реализации транспортных средств, их составных частей и оборудования. В том числе речь идёт о допуске транспортных средств, предназначенных для движения по дорогам.

Всё это уже прописано. Почему мы не можем регулировать этот вопрос? Можем. И вполне обоснованно и законно.

Потому что дело не всегда в количестве законов, а в качестве их исполнения. Законы есть, полномочия есть. Нужно принимать меры.

В мирное время дети, женщины, пожилые люди, горожане и гости столицы не должны подвергаться такой опасности. Не должно быть ситуации, когда человек идёт по тротуару и вынужден постоянно оглядываться и метаться в стороны, опасаясь, что в любой момент рядом на высокой скорости пронесётся самокат или скутер.

Мне кажется, каждый из нас уже испытывал этот страх и беспокойство в месте, которое по определению должно быть безопасным. Тротуар – это не проезжая часть, не дорога.

Речь идёт не только о дорожном движении. Я знаю случай, когда 18-летний парень знакомых решил заработать, взял напрокат скутер и в первый же день попал в ДТП. В результате ему ампутировали ногу. Его мама ждала возле операционной и слышала от врачей-хирургов, что подобные случаи происходят постоянно.

И самое главное - опасности подвергаются не только пешеходы, но и сами водители этих лёгких транспортных средств. Таких случаев очень много.

Я не буду скрывать: хотелось бы, чтобы все мы осознавали свою ответственность за происходящее. И я призываю активнее подходить к решению этих вопросов. Не надо бояться. Ничего в мире нет дороже человеческой жизни.

- Можно ли предположить, что за нежеланием регулировать этот вопрос стоит чей-то частный бизнес?

- Ничего не исключаю.

- Между тем возмущение людей растёт. Всё чаще появляются видеообращения, в которых горожане рассказывают о подобных происшествиях.

- Знаете, я надеюсь, что после встреч Президента с народом всех регионов, этот посыл будет услышан всеми государственными органами.

Мне бы хотелось обратить внимание и на работу мэрии. Да, наш мэр подвергается большой критике. Конечно, есть и довольные его работой люди, которые выражают благодарность. Но я думаю, он понимает, что занимая такую должность, невозможно рассчитывать исключительно на положительные отзывы.

Мэр неплохо работает. Объём работы огромный, городское хозяйство очень сложное. Основной поток людей сосредоточен именно здесь. Есть вопросы внутренней миграции, политические, экономические, социальные проблемы, вопросы бытового обслуживания - всё это ложится на плечи мэрии.

Я просто хочу, чтобы у мэра должна быть более тесная связь с горожанами. Для чего существуют районные акимиаты? Там тоже работают большие коллективы. Необходима прямая связь с жителями, нужно чаще выходить к людям, встречаться, объяснять, разговаривать. Мне кажется, именно это поможет снизить градус напряжения в обществе.

И не должно быть так, чтобы Бишкек, как и любой другой город или населённый пункт, был предназначен для машин, самокатов и скутеров, а не для людей. Всё должно быть организовано во благо человека, ради его безопасности, сохранения жизни и здоровья. А уже потом всё остальное.

Когда родные и близкие дежурят возле операционных и ждут, чем закончится борьба за жизнь человека, многое становится понятнее. Поэтому лучше принять необходимые меры заранее, чем потом сталкиваться с трагическими последствиями.

Поэтому я и задаю вопрос: кто понесёт за это ответственность? Почему мы молчим? Нужно бить в колокола. Считаю, что медлить нельзя.

Не надо постоянно ждать принятия нового закона. Вопрос не в том, чтобы принять ещё один документ, а в том, чтобы обеспечить регулирование и исполнение уже действующего законодательства. Именно в этом проблема.

Еще раз хочу особо обратить внимание ,что жители и гости нашего города не должны ежедневно подвергаться опасности из-за нерегулируемого использования электросамокатов, мопедов и скутеров. Не должно быть таких трагических случаев.

Когда подобное происходит на проезжей части, это уже серьёзная проблема, которую мы пытаемся решать. Но когда люди гибнут на тротуарах, это, на мой взгляд, уже за пределами допустимого.

Беседовала София Березовская