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На таджикско-афганской границе участились военные нападения боевиков

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- Виктория Григоренко
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Таджикистан внимательно отслеживает активизацию неподконтрольных Кабулу вооруженных групп непосредственно у своих границ и принимает ряд превентивных мер по укреплению приграничных участков. Об этом таджикскому изданию "Азия Плюс" заявил пресс-секретарь Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности республики, майор Мухаммад Улугходжаев.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию вблизи своих границ с Афганистаном, особенно на тех направлениях, где отмечено скопление вооруженных лиц, входящих в различные экстремистские и террористические сообщества, такие, к примеру, как "Талибан", "Исламское государство", - подчеркнул майор Улугходжаев.

Как подчеркивают силовики РТ, имеющихся на границе сил и средств достаточно для отражения попыток незаконного прорыва госграницы Таджикистана.

"На данный момент опасности прямого вооруженного вторжения в Таджикистан нет", -заявил представитель таджикских погранвойск.

Издание со ссылкой на данные Минобороны РТ уточняет, что в последние дни на таджикско-афганской границе участились нападения талибов на правительственные войска Афганистана.

Так, в ночь на 28 июня талибы напали на пограничный пост Ятим Тепа в северной афганской провинции Тахар, расположенный на границе с Таджикистаном. В результате нападения были убиты 14 сотрудников пограничной полиции Афганистана, еще шестеро пропали без вести.

URL: https://www.vb.kg/371795
Теги:
Афганистан, граница, Таджикистан, терроризм
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