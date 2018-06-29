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Кыргызстанских детей продолжают травить ядовитыми игрушками из Китая

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане из десяти детских игрушек из КНР, отправляемых на проверку - пять были токсичными. Ситуация начала потихоньку меняться после вступления в силу в нашей республике техрегламентов ЕАЭС. Об этом VB.KG сообщила врач по общей гигиене Государственного санитарного надзора КР Мария Кушубакова.

По ее словам, в стране практически отсутствует собственное производство игрушек, в этом плане мы импортозависимы.

- При этом 80 процентов подобных товаров приходится на Поднебесную и 20 на другие страны, что создает проблему. В течение длительного времени мы проводили мониторинг ситуации. Действительно, допустимая норма фенола, формальдегида и других токсичных веществ у некоторых игрушек в разы выше. Их добавляют обычно для придания мягкости и красочности. Но если в 2004 году подобных отклонений выявлялось всего 0,4 процента, то в 2007-2008 году - до 80 процентов. Генпрокуратурой даже был возбужден ряд уголовных дел в отношении предпринимателей, занимающихся реализацией опасной продукции, а с реализации снято 350-400 килограмм товара, - отметила Кушубакова.

После вступления Кыргызстана в ЕАЭС проблема осталась, но уже чуть менее масштабно, считает специалист Госсаннадзора КР.

- За четыре последних года из 1 тысячи 323 образцов, взятых на экспертизу, выявлено всего 50 токсичных. В основном это резиновые игрушки. Однако усложняет работу длительность процедуры. В регионы оптовики везут товар небольшими партиями, и пока мы делаем анализ в течение 10-15 дней, продукцию попросту успевают реализовать. Следовательно, даже если экспертиза была положительной, уничтожить опасную партию мы уже не можем. Радует то, что в последние пару лет для продажи товара необходимо предоставлять сертификат качества и безопасности. Но тем не менее, контрафакт все же каким-то образом попадает на прилавки наших магазинов. И пока этот поток не мал, - посетовала Кушубакова.

Именно поэтому периодически проводится разъяснительная работа с населением о пристальном внимании к покупаемым своим детям товарам.

- Если есть возможность, спрашивайте у продавцов сертификаты. Таким образом вы убережете своих малышей от болезней, напрямую связанных с опасной игрушкой, - добавила она.

Напомним, казахстанские СМИ со ссылкой на Минздрав РК также на днях сообщили об обнаружении партии токсичных детских товаров из Китая. Экспертиза выявила в них содержание ацетона и изобутилового спирта, которые превышают допустимую норму в два раза.

URL: https://www.vb.kg/371796
Теги:
дети, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Минздрав
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