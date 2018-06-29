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Распускать Жогорку Кенеш не из-за чего?

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- Оксана Гут
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Сегодня в Жогорку Кенеше состоялась пресс-конференция по итогам IV сессии 6 созыва. Выступая перед журналистами, спикер Дастан Джумабеков заявил, что никаких причин для досрочного роспуска действующего парламента нет. Мол, граждане должны понимать, что депутаты работают только на благо страны и народа. Потому нынешний состав законодательного органа завершит свою деятельность лишь по истечению двух лет - не раньше.

И это при том, что в адрес парламентариев идет просто непрекращающийся шквал критики, на некоторых из них были заведены уголовные дела, порой депутаты вообще игнорируют работу в парламенте, не приходя на "скучные" заседания.

Конечно, глупо было ожидать от торага, чтобы на последней в этом парламентском сезоне пресс-конференции он признался, что депутатский корпус работал из вон рук плохо, с поставленными задачами не справляется, в связи с чем посыпая голову пеплом народные избранники слагают с себя полномочия...

Тем ценнее мнение простых граждан по поводу качества работы парламента.

URL: https://www.vb.kg/371797
Теги:
роспуск, Жогорку Кенеш
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