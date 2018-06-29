Поздравляем медиков Кыргызстана с профессиональным праздником!

В Бишкеке сегодня, 29 июня, состоялись торжественные мероприятия в честь празднования Дня медицинского работника.

В честь профессионального праздника за добросовестный и плодотворный труд медработников Почетной грамотой наградила столичная мэрия.

Поздравили врачей и в районных администрациях.

Так в Октябрьском, Ленинском, Первомайском административных районах и в ЦСМ №6 состоялись праздничные мероприятия с участием руководителей учреждений здравоохранения района.

Глава муниципальной администрации по Октябрьскому административному району Ренат Айтымбетов вручил отдельным медицинским работникам и руководителям Почетные грамоты муниципальной администрации по Октябрьскому району.

Первый заместитель главы Ленинского района Адилет Малдыбаев пожелал медикам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба и дальнейших профессиональных успехов.

Отличившиеся работники награждены почетными грамотами и благодарственными письмами главы Ленинского района.

За добросовестный труд и значительный вклад в сфере медицины медработники были награждены грамотами и из рук главы Первомайского района Токтосуна Султанова.

Не остались без поздравлений и медицинского сотрудники Государственной службы исполнения наказаний КР.

По случаю профессионального праздника медиков поздравил председатель ГСИН Таалайбек Жапаров, отметивший важность работы врачей, фельдшеров, медицинских сестер. Лучшие работники были награждены ведомственными медалями, отмечены Почетными грамотами и благодарностями.

От министерства здравоохранения отличившиеся три сотрудника награждены медалью "Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери".

На сегодня, как отмечено, в медицинской службе ГСИН трудятся более 250 сотрудников, которые оказывают помощь осужденным, обвиняемым и подозреваемым в совершении преступлений. Одной из приоритетных задач медицинской службы УИС является снижение уровня заболеваемости туберкулезом и распространение инфекционных болезней.

Ежегодно с 1993 года День медицинского работника Кыргызстана проходит в первое воскресенье июля.