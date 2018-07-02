5 случаев, когда энергетик выручит тебя.

В Кыргызстане появился новый отечественный энергетический напиток NITRO для самых целеустремленных, активных, ярких и креативных людей! Эксклюзивность напитка заключается в том, что он изготовлен на основе кристально чистых вод Кыргызстана и импортных ингредиентов из Европы! Благодаря богатому комплексу витаминов группы B и C, а также содержанию глюкозы и таурина, ты не только взбодришься, но и насытишь организм полезными элементами. Позволь организму работать на все 100%, чтобы твой запас энергии никогда не заканчивался.

Тем более, мы живем в то время, когда бессонная ночь, усталость или огромное количество дел превращают нас в сонных, скучных и вялых людей, которые ничего не хотят. Иногда даже кофе не способен помочь в таких случаях, и на помощь, как правило, приходят энергетические напитки. Сегодня мы расскажем, когда они способны нас спасти.

1.Когда на носу важный экзамен.

Выпив банку NITRO, ты почувствуешь не только бодрость, но и повысишь концентрацию. А все благодаря витаминам группы B, которые положительно воздействуют на работу головного мозга и нервной системы. Действие напитка длиться 3,4 часа, и ты спокойно сможешь сдать все необходимые экзамены.

2.Когда ты всю ночь не спал, а тебя ждет долгий путь.

Конечно, в таких случаях лучше за руль не садиться и выспаться, но все мы сталкивались с ситуациями, когда другого выхода нет. В составе NITRO имеется натуральный кофеин, но преимущество напитка в том, что он с добавлением глюкозы, благодаря которой, эффект достигается в разы быстрее, а таурин позволяет его продлить почти в 5 раз.

3.Когда после тяжелого дня пришел на тренировку, а сил нет.

Все больше людей сейчас занимается спортом, однако в современном ритме не всегда хватает сил для тренировок. Для того, чтобы взбодриться, тренеры обычно предлагают выпить эспрессо или спортивные добавки, где есть таурин, но гораздо эффективнее выпить энергетик, где есть оба компонента, еще и глюкоза с такими витаминами как B2, B6, C, которые устранят мышечную усталость и повысят выносливость, а это значит, что прилив сил и энергии гарантирован.

4. Когда вы собрались с друзьями, а ты не пьешь.

В любой компании есть человек, который не употребляет алкоголь и если это ты, то наверняка тебе часто бывает скучно и дискомфортно среди остальных. Чтобы поймать ту самую волну драйва и эмоций, задать жару как следует, и отдохнуть, но при этом иметь чистый разум, нужен напиток NITRO. Как по щелчку пальца ты сможешь танцевать до упаду, не смотря на насыщенный день.

5. Когда апатия и депрессия взяли вверх.