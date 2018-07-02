В Токмаке торжественно открылся обновленный филиал "Бакай Банка"

Обновленный филиал ОАО "Бакай Банк" в городе Токмак торжественно распахнул свои двери в минувшую пятницу 29 июня 2018 года для всех посетителей. Современный просторный офис, вежливые сотрудники, выгодные депозиты и кредиты, это и многое другое было представлено всем гостям мероприятия. Потенциал "Бакай Банка" растет c каждым годом, в этом году компании исполнится 20 лет, что является гарантом надежности и стабильности на финансовом рынке республики. Для Кыргызстана двадцатилетний срок работы в банковской сфере– признак опыта, ответственного подхода, высокой квалификации менеджмента. За это время "Бакай Банк" с честью прошел этапы становления и развития, последовательно завоевывая свой высокий статус и одновременно расширяя географию присутствия.

"Но это не единственная знаменательная дата, так в этом году филиалу "Бакай Банка" в Токмаке исполняется 15 лет, тоже круглая дата. Хочется отметить, что это заслуга не только наших сотрудников, но и благодарность всем нашим клиентам, которые на протяжении всех этих лет вместе с нами. Я надеюсь, что в новом помещении посетителям будет гораздо удобнее обслуживаться. Добро пожаловать к нам в отделение "Бакай Банка" в Токмаке!", - сказал в своей поздравительной речи заместитель председателя ОАО "Бакай Банк" Руслан Кагиров.

С 2003 года токмакский филиал "Бакай Банка" предоставляет широкий спектр услуг своим постоянным и новым клиентам. В этом году для удобства всех посетителей, обновленный офис переехал в центр города.

"Для нас 2018 год - двойной праздник, начали работу в новом здании и 15 лет как открылся токмакский филиал. За это время наработали свой круг клиентов и появилась потребность в новом более просторном офисе. Сейчас у нас очень хорошая транспортная доступность, расположение в центре города, очень удобные подъездные пути. Клиенты очень довольны, в старом здании было тесновато, а в этом просторно и комфортно обслуживаться", - подчеркнул управляющий филиалом ОАО "Бакай Банк" в Токмаке Нарынбек Арыков.

По его словам, расширился круг клиентов и возникла необходимость открытия в этом году двух сберегательных касс в городах Токмак и Кант.

Кроме того, на торжественное открытие обновленного филиала были приглашены уважаемые клиенты "Бакай Банка". Им были вручены сертификаты на получение платежных карт VISA GOLD с бесплатным годовым обслуживанием. Усен Сеитов обслуживается в токмакском филиале "Бакай Банка" с момента его основания. По его словам, за 20 лет успешной работы компания точно заслужила доверие населения страны. "Бакай Банк развивается с каждым годом, раз они расширились, то клиентов больше становится, значит обороты прибавились. Я считаю, что это хороший банк. По сравнению с другими банками, к примеру, получить кредит очень сложно, а здесь процесс упрощен, что очень удобно. Я думаю, что у Бакай Банка все еще впереди", -отметил Усен Сеитов.

Другой клиент Рыспек Джумалиев также пожелал компании процветания и успехов. "Пусть у Бакай Банка будет светлое будущее. Пусть он приносит пользу народу. Я являюсь клиентом уже 2 года, за это время ни разу не подвело качество обслуживания, все сотрудники работают быстро и на результат", - сказал он.

Если вы хотите воспользоваться услугами токмакского филиала ОАО "Бакай Банк", предлагаем вашему вниманию график работы, а также адрес и телефон:

г. Токмок ул. Ибраимова дом б/н (ориентир р-н самолета), телефоны: 03138 6-16-63, 6-39-73, 6-27-75 Время работы: будние дни с 08.30 - 17.00, перерыв на обед с 12:00 - 13:00. Суббота с 09:00 - 14:00 без перерыва на обед

Ознакомиться с графиком работы других филиалов ОАО "Бакай Банк", расположенных на территории всей республики, вы можете на нашем сайте.

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ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.