В Великобритании лопнувший на пляже батут убил ребенка

В Великобритании взорвался батут. Погиб ребенок, сообщает Daily Mail. Трагический случай произошел на пляже в городе Горлстон-он-Си.

4-летняя девочка прыгала на надувной горке-батуте, как вдруг она взорвалась. Ребенка подбросило на высоту 7 метров, после чего она рухнула за землю. Отмечается, что аттракцион не выдержал 30-градусной жары.

Девочку пытались спасти врачи, но тщетно. Она скончалась в больнице от полученных травм.

В настоящее время территория детской игровой зоны на пляже, где произошел ЧС, оцеплена. Полиция занимается расследованием.