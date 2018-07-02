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В Великобритании лопнувший на пляже батут убил ребенка

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- Оксана Гут
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В Великобритании взорвался батут. Погиб ребенок, сообщает Daily Mail. Трагический случай произошел на пляже в городе Горлстон-он-Си.

4-летняя девочка прыгала на надувной горке-батуте, как вдруг она взорвалась. Ребенка подбросило на высоту 7 метров, после чего она рухнула за землю. Отмечается, что аттракцион не выдержал 30-градусной жары.

Девочку пытались спасти врачи, но тщетно. Она скончалась в больнице от полученных травм.

В настоящее время территория детской игровой зоны на пляже, где произошел ЧС, оцеплена. Полиция занимается расследованием.

URL: https://www.vb.kg/371811
Теги:
Великобритания, дети, несчастный случай, погибшие
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