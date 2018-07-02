Введение единой валюты ЕАЭС станет ударом для Кыргызстана?

Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов заявил о том, что валютой ЕАЭС должен стать рубль, подкрепленный золотом.

"Его надо сделать валютой расчетов на территории ЕАЭС. На территории наших стран богатейшие запасы золота, как в хранилищах центральных банков, так и в природных кладовых, так что рубль должен быть подкреплен именно золотом", - отметил Бельянинов.

Стоит напомнить, что речь идет именно о введении единой валюты стран ЕАЭС. Этот шаг прописан в документах Евразийского экономического союза. Согласно ним, у интеграционного объединения должен до 2025 года появиться свой Центральный банк с правом эмиссии.

Этот вопрос еще в 2014-2015 году поднимал и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он тогда предложил два варианта денег ЕАЭС - алтын и "евраз", наподобие единой европейской валюты евро. Но тогда председатель Центробанка Армении Артур Джавадян заявил, что разговоры о переходе стран ЕАЭС на единую валюту преждевременны. И главы государств "пятерки" пришли в выводу, что подобный процесс потребует 30-40 лет.

Примечательно, что переход к единой валюте станы евразийского пространства два года назад лоббировал и ныне депутат ЖК , а на тот момент вице-премьер правительства Кыргызстана Аалы Карашев. Он отмечал, что республике нужно рассмотреть вопросы валютного регулирования.

"В частности, вопрос введения единой валюты ЕАЭС для осуществления совместной торговли и таможенного регулирования в рамках организации", – заявлял он.

Однако бизнес-аналитик, экономист Искендер Шаршеев хотя и назвал подобную перспективу для интеграционного объединения реальной, все же порекомендовал властям КР воздержаться от этого шага минимум на семь лет.

- Введение единой валюты на большом пространстве – сильнейший удар по мелким экономикам. Это я лично видел в 2003 году, когда евро вступало в свою силу в Эстонии. Хотя граждане этого прибалтийского государства сознательно пошли на этот шаг, тем не менее, испытали глубочайший стресс в экономике. А все потому, что большая валюта – регуляция больших банков. Конечно, многие мелкие государства еврозоны шли на такие риски, понимая, что в ЕС их ждут определенные преференции. Да и денежно-кредитная политика Европейского союза давала определенные подушки безопасности. Плюс в самой Эстонии перед этим были проведены определенные структурные изменения и подрезаны госрасходы. В этих условиях она сумела найти свое место, но инфляционный кризис там длился около пяти лет, а цены взлетели до уровня центральной Европы, - пояснил VB.KG Шаршеев.

Что касается Кыргызстана, то в республике цены и так достаточно высоки при уровне зарплат и пенсий. И введение единой валюты будет большим стрессом, уверен экономист.

- У нас в стране нет дополнительных глубинных реформ, а роль государства очень высока. На фоне этого единая валюта ЕАЭС станет настоящим ударом. Конечно, это выгодно для России, Казахстана и Белоруссии, но для Армении и Кыргызстана -однозначно нет. Такой переход обернется для последних по меньшей мере пятилетним кризисом. Особенно, когда государство и население еще толком не отошло от интеграции в единое экономическое пространство, - подчеркнул Шаршеев.

Бизнес-аналитик считает, что другие государства "пятерки" будут активно подталкивать на этот шаг власти КР.

- И с большей долей вероятности реализуют предложенную Бельяниновым инициативу. Причем достаточно быстро. Так как здесь, на мой взгляд, речь идет о политике, а уже потом об экономике. В целом же, мир от этого никуда не денется. Будет сначала укрупнение держав, затем переход на единую валюту. Ну а пока резервной серьезной валютой останется доллар, - добавил Искендер Шаршеев.