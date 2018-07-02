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Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым футболистом "Ливерпуля"

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- ВБ
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Нападающий сборной Египта Мохамед Салах заключил новое долгосрочное соглашение с "Ливерпулем", сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт английского футбольного клуба.

Условия контракта не уточняются. По данным СМИ, новый контракт 26-летнего египтянина рассчитан до 2023 года, а его зарплата выросла с 100 до 200 тысяч фунтов в неделю. Таким образом Салах стал самым высокооплачиваемым футболистом "Ливерпуля".

Египтянин перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года из итальянской "Ромы". В сезоне-2017/18 он забил 44 гола в 52 матчах за английский клуб и был признан лучшим футболистом сезона в английской премьер-лиге.

URL: https://www.vb.kg/371814
Теги:
Великобритания, Египет, ЧМ 2018
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