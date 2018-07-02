Лето на высоких скоростях вместе с MegaCom

Сезон отпусков открыт, а это значит, что все больше людей, уставших от городской суеты и жары, устремятся на озеро Иссык-Куль. Пребывая на побережье нашей жемчужины, абоненты MegaCom могут не менять своих привычек общения и активно делиться с родными и близкими яркими впечатлениями с отдыха.

Благодаря запуску новых базовых станций и усовершенствованию уже имеющихся, компания MegaCom значительно увеличила скорость мобильного интернета в сети 4G и улучшила качество голосовых вызовов как на северном, так и на южном побережье озера Иссык-Куль.

С чего начинается любой отдых? Конечно, с дороги! Абоненты MegaCom могут звонить и оставаться онлайн даже в пути. На автомобильной трассе Балыкчы - Чолпон-Ата покрытие мега-сети улучшено за счет запуска базовых станций в районе сел Сарыкамыш и Чон-Сары-Ой.

Особый акцент сделан на самые популярные и многолюдные места отдыха, где в летнее время намечается увеличение объёма звонков и интернет-трафика. По результатам тест-драйвов, скорость передачи данных в сети LTE достигает до 75 Мбит/сек в городах Балыкчы, Чолпон-Ата, Каракол, в селах Кошкол, Бает, Тамчы, Тору-Айгыр, Чок-Тал, Кара-Ой, Сары-Ой, Чон-Сары-Ой, Бостери, Бактуу-Долонту, Булан-Соготту, Семеновка, Каджи-Сай, Джети-Огуз, Кызыл-Суу. Таким образом, высокоскоростная технология охватила местное население и большое количество отдыхающих.

В сети 3G абонентам доступна скорость передачи данных до 42 Мбит/сек во всех населенных пунктах северной части Иссык-Куля и по южной стороне озера от села Боконбаево до города Каракол.

Делитесь больше и чаще яркими фотографиями и видеороликами, находясь на пляже! Специалисты компании MegaCom провели технические работы по улучшению качества связи на берегу озера, а также на территории пансионатов.

Ознакомьтесь с картой покрытия сети на официальном сайте компании.

Проведите незабываемое лето на Иссык-Куле вместе с MegaCom!