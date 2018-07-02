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По делу Темирлана Ормукова на судей ВС возбуждено уголовное дело

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- Оксана Гут
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Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении трёх судей Верховного суда КР, а также должностных лиц Аппарата Верховного суда и СИЗО-1 г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что подозреваемым инкриминируется ст. 304, 305, 316 и 324 УК КР по факту незаконного содержания под стражей обвиняемого О.Т.

Установлено, что в рамках уголовного дела, в отношении О.Т. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

25 августа 2017 года районным судом, в ходе рассмотрения уголовного дела, в связи с неявкой О.Т. в суд, мера пресечения в отношении него была изменена на заключение под стражу сроком на 1 месяц с момента его задержания. Указанное постановление оставлено в силе судом 2-ой инстанции.

Вышеуказанное решение судов О.Т. обжаловал в надзорном порядке в Верховном суде, однако 29 марта 2018 года он был задержан на срок до одного месяца, т.е. до 29 апреля 2018 года.

6 апреля 2018 года надзорная жалоба О.Т. вместе с уголовным делом поступила в Верховный суд, где не была рассмотрена в установленный уголовно-процессуальным законом 15-дневной срок.

В свою очередь, должностные лица СИЗО-1, не выполнив должностные обязанности, не освободив О.Т., незаконно содержали его под стражей 12 дней, с 29 апреля до 11 мая 2018 года.

Сама надзорная жалоба была рассмотрена Верховным судом лишь 14 мая, то есть уже после освобождения О.Т.

Таким образом, в результате противоправных действий вышеуказанных должностных лиц были нарушены конституционные права О.Т. на свободу.

Уточним, что речь идет о деле поэта Темирлана Ормукова. Автор известен своими критическими высказываниями в адрес политиков, в том числе и экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Против него было возбуждено уголовное дело за клевету.

В настоящее время Генеральная прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела, производство которого поручено ГСУ ГКНБ КР.

URL: https://www.vb.kg/371823
Теги:
Верховный суд, Конституция, уголовная ответственность, Генеральная прокуратура
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Комментарии
мэсний
02.07.2018, 16:02

фио в студию

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Гражданин
02.07.2018, 16:16

Первый раз читаю чтоб на судей вс возбуждали уголовное дело, это что то новое, было бы хорошо если бы возбуждали и на тех кто берет взятки

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