Сотрудник УОБДД, совершивший ДТП в Бишкеке, был пьян

Сотрудник УОБДД, врезавшийся на своем авто в патрульную машину, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом "Вечерке" сообщили в ГУОБДД.

- Сейчас в отношении сотрудника УОБДД по Бишкеку проводится внутреннее служебное расследование. Им занимаются ССБ МВД и руководство ГУОБДД. По его результатам будет дана юридическая оценка произошедшего, а также установлена ответственность виновника ДТП, - отметили в ведомстве.

Напомним, в Бишкеке на пересечении улиц Байтик Баатыра и Джантошева сегодня ночью произошло ДТП. Очевидцы события опубликовали фото в соцсетях, на которых видно, что в патрульную машину "ВАЗ 2105" врезалась автомашина "Ниссан". Позже выяснилось, что за рулем последней был сотрудник УОБДД по городу Бишкек.

В аварии никто не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.