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Сотрудник УОБДД, совершивший ДТП в Бишкеке, был пьян

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- Оксана Гут
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Сотрудник УОБДД, врезавшийся на своем авто в патрульную машину, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом "Вечерке" сообщили в ГУОБДД.

- Сейчас в отношении сотрудника УОБДД по Бишкеку проводится внутреннее служебное расследование. Им занимаются ССБ МВД и руководство ГУОБДД. По его результатам будет дана юридическая оценка произошедшего, а также установлена ответственность виновника ДТП, - отметили в ведомстве.

Напомним, в Бишкеке на пересечении улиц Байтик Баатыра и Джантошева сегодня ночью произошло ДТП. Очевидцы события опубликовали фото в соцсетях, на которых видно, что в патрульную машину "ВАЗ 2105" врезалась автомашина "Ниссан". Позже выяснилось, что за рулем последней был сотрудник УОБДД по городу Бишкек.

В аварии никто не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

URL: https://www.vb.kg/371828
Теги:
ГУБДД, ДТП, Бишкек
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Комментарии
Ормон
02.07.2018, 17:15

Ставлю 100 баксов, что его поругают, может выговор объявят и все, дальше будет работать в гаи и бухать! 

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