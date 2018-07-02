Президент: борьба с коррупцией должна быть безжалостной

Сегодня, 2 июля, президент Сооронбай Жээнбеков провел очередное рабочее совещание с секретариатом Совета безопасности КР. Об этом сообщает аппарат президента.

Глава государства напомнил, что на заседании Совета безопасности от 8 февраля 2018 года все недостатки и коррупционные проявления в судебной системе, правоохранительных, надзорных и других государственных органах были открыто названы и вынесены на суд общественности. Потому дело стоит за своевременным исполнением решения Совбеза.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что с 1 июля началась проверка декларации государственных и муниципальных служащих.

- Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет действующих коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника. Еще раз повторю - борьба с коррупцией должна быть безжалостной, невзирая на чины и должности. Граждане ожидают конкретных действий и жестких мер по искоренению коррупции, - отметил президент.

Он также подчеркнул, что секретариат Совбеза должен изучать и работать по каждому заявлению и письму, поступающему от населения, проводить проверки и принимать соответствующие меры.

- Ни одно заявление или письмо не должно остаться без внимания. Принимайте каждого гражданина и решайте их вопросы. В ответах государственных органов не должно быть отписок, - заявил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства поручил секретариату Совета безопасности готовиться к следующему заседанию, проведение которого планируется на август-сентябрь 2018 года.

В свою очередь секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев рассказал, что работа ведется на должном уровне. В части декларационной кампании.

- С 1 июля 2018 года все служащие, сдавшие декларации, будут подвергнуты проверке. Вся нормативно-правовая база для этого сформирована. Правительством принято соответствующее постановление, которое определяет механизм проверки этих деклараций. В первую очередь будут проверены декларации лиц, занимающих политические должности, в том числе аппарата президента, правительства и Жогорку Кенеша, - заверил Дамир Сагынбаев.

Он добавил, что первые результаты этой проверки будут озвучены в сентябре-октябре 2018 года.