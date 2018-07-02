Внук миллиардера из списка Forbes покончил с собой из-за безответной любви

Еще 15 июня в Москве погиб 19-летний внук российского миллиардера из списка Forbes, основателя группы компаний "Гута" Юрия Гущина, сообщают российские СМИ.

Юрий Гущин-Кузнецов выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на Ленинградском шоссе. До сих пор родным парня удавалось скрывать информацию о случившеся трагедии.

Источники утверждают, что самоубийство Юрия стало страшным потрясением для близких - у парня не было проблем с наркотиками или алкоголем, никаких психологических заболеваний.

По официальной версии, тело Гущина-младшего обнаружила консьержка. Женщина рассказывает, что около часа ночи услышала глухой стук, и когда вышла из подъезда, неподалеку увидела тело. Фигурирует информация о предсмертной записке, в которой 19-летний парень сообщает, что решил покончить жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. В записке написано, что он жил ради некой девушки и "любил только ее". Также известно, что внук олигарха был игроманом и в ночь перед гибелью проиграл несколько игр в онлайн-турнире. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

Отец парня, Артем Кузнецов, является акционером "Гуты", а мать работает помощником вице-премьера России Игоря Шувалова по здравоохранению. Юрий Гущин является одним из самых богатых людей России. Он занимает 100-е место в списке Forbes.