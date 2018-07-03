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Очередная партия овощей и фруктов из КР и РК задержана в России

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- Оксана Гут
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1 июня 6 партий плодово-овощной продукции общим весом 107,5 тонн задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук". Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Отмечается, что подкарантинная продукция следовала автомобильным транспортом с территории Республик Кыргызстан и Казахстан для реализации на рынках Новосибирска, Красноярска и Москвы.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что 20 тонн казахстанских огурцов и 87,5 тонн кыргызстанской продукции (черешня, сливы, персики, абрикосы, свекла и картофель) перевозились с недостоверной маркировкой на грузах, которая должна содержать информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям в Республики Кыргызстан и Казахстан, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

URL: https://www.vb.kg/371842
Теги:
Казахстан, нарушения, Россия, экспорт, Кыргызстан
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Комментарии
память
03.07.2018, 10:40

Помню наш президент обещал нам райскую жизнь на выборах, а на деле все так же

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