У поджигателей "Осьминога" обнаружили наркотики и боеприпасы

В январе 2018 года в селе Бостери Иссык-Кульского района неизвестные совершили поджог кафе "Осьминог". В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 174 ч.2 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога" УК КР проводились оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники органов внутренних дел задержали двоих жителей Иссык-Кульской области, состоящих на оперативном учете МВД КР как члены одной из организованных преступных группировок.

Лица, подозреваемые в совершении преступления, были взяты под стражу. В ходе санкционированных обысков домов, по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты наркотические вещества и боеприпасы.

По выявленным фактам возбудили уголовное дело по статьям 246 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта) и 241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК КР.

Данный факт преступного деяния, связанный с поджогом кафе, вызвал большой общественный резонанс. В целях охраны жизни и здоровья частного предпринимателя было принято решение об осуществлении государственной защиты. Расследование уголовного дела находилось на контроле у руководства МВД.

В ходе расследования проведен большой объем работ, раскрытие данного преступления стало возможным благодаря четкой координации действий оперативных служб МВД.

Сотрудники УБОП СКМ МВД при проведении оперативно розыскных мероприятий вышли еще на других лиц, непосредственно причастных к организации и исполнению преступления.

26 июня 2018 года в Иссык-Кульском районе задержан гражданин Ж.Р. 1994 г.р., местный житель, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ. Службой криминальной милиции установлено, что задержанный имеет непосредственное отношение к поджогу кафе. Кроме этого у задержанного лица в ходе личного досмотра обнаружен и изъят спичечный короб с содержимым, являющимся наркотическим веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом – "гашиш", весом 5,5 грамм. Данный факт зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Иссык-Кульского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

ст. 246 ч.3 УК Кыргызской Республики.

Вместе с ним установлен еще один соучастник, по подозрению в совершении преступления задержан гражданин А.Д. 1995 г.р., житель Иссык-Кульского района.

По предварительным данным УБОП СКМ МВД, указанные лица совершили умышленный поджог, предварительно облив бензином, после чего издалека наблюдали, как полыхает пожар.

По данному уголовному делу по факту поджога кафе проходят четверо лиц. В настоящее время проверяется причастность задержанных к другим аналогичным фактам запугивания предпринимателей, сообщает пресс-служба МВД.